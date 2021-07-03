Семак – о Петковиче: «В «Зенит» сватали два десятка тренеров, но никто так и не пришел»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, что его на посту может сменить Владимир Петкович из сборной Швейцарии.

– Сейчас вокруг «Зенита» ходит много слухов, в том числе и о вас. Как вы реагируете, например, на то, что «Зенит» ведет переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, и в случае его согласия клуб якобы расторгнет с вами контракт?

– Вы сами сказали, что это слухи, почвы под ними нет никакой, в любом случае мое дело – выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется.

Ну а слухи... В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел (Улыбается). Так что работаем дальше.