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    Семак – о Петковиче: «В «Зенит» сватали два десятка тренеров, но никто так и не пришел»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на информацию, что его на посту может сменить Владимир Петкович из сборной Швейцарии.

    – Сейчас вокруг «Зенита» ходит много слухов, в том числе и о вас. Как вы реагируете, например, на то, что «Зенит» ведет переговоры с главным тренером сборной Швейцарии Владимиром Петковичем, и в случае его согласия клуб якобы расторгнет с вами контракт?

    – Вы сами сказали, что это слухи, почвы под ними нет никакой, в любом случае мое дело – выполнять ту работу, которую я должен делать, это самое важное, что от меня требуется.

    Ну а слухи... В «Зенит» за последнее время сватали порядка двух десятков тренеров, но пока никто так и не пришел (Улыбается). Так что работаем дальше.

    • Семак возглавляет «Зенит» с лета 2018 года.
    • Во всех трех сезонах под его руководством команда становилась чемпионом России.

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    Источник: Bobsoccer

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3164

      general.lizyukov 55 минут назад

      Ну так пилораму-то нельзя останавливать

      0
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      Рейтинг: +4811

      Каратель 1 час назад

      Как увидят легендарный видос рукаку,так сразу и валятъ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6513

      Cleaner 2 часа назад

      Семак: - Я незаменим!!!

      0
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