22 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Турции «Карагюмрюк» примет «Самсунспор». Хозяева идут последними (18-е место, 12 очков), а гости располагаются в верхней части таблицы (7-е место, 30 очков). По текущей форме команд матч выглядит как противостояние проблемной обороны «Карагюмрюка» и более собранного, но не безошибочного «Самсунспора».

«Карагюмрюк»

Команда проиграла «Касымпаше» (2:3) в прошлом туре и продолжает находиться в зоне вылета. При этом «Карагюмрюк» стабильно забивает: в Суперлиге он отличался в 5 последних матчах, а в целом серия с голами растянулась до 9 игр. Лучший бомбардир – Сержиньо (5 голов в 25 матчах).

Главная проблема – оборона: за последние 5 встреч команда пропустила 12 мячей (в среднем 2.40 за игру) и пропускает в 9 из 11 последних матчей. Даже при неплохой результативности такие цифры регулярно оставляют «Карагюмрюк» без очков.

«Самсунспор»

«Самсунспор» в прошлом туре уступил «Антальяспору» (1:3), но в таблице держится уверенно – 7-е место после 22 туров. Лучший бомбардир – Мариус Муандилмаджи (12 голов в 35 матчах).

В последних 5 матчах команда забила 5 и пропустила 6 мячей: это более ровные показатели, чем у соперника. Важно и то, что против «Карагюмрюка» «Самсунспор» регулярно находит моменты: по вашим данным, он забивал в 5 последних матчах против этого соперника.

Факты о командах

«Карагюмрюк»

18-е место после 22 туров (12 очков)

Забивает в 5 последних матчах Суперлиги и в 9 матчах подряд в целом

В последних 5 играх: 6 забито, 12 пропущено

Средние показатели за последние 5 матчей: 1.20 забито, 2.40 пропущено

Пропускает в 9 из 11 последних матчей

«Самсунспор»

7-е место после 22 туров (30 очков)

В последних 5 играх: 5 забито, 6 пропущено

Средние показатели за последние 5 матчей: 1.00 забито, 1.20 пропущено

Забивает «Карагюмрюку» в 5 последних очных матчах

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Самсунспор»

«Карагюмрюк» почти всегда забивает, но оборона команды слишком нестабильна: 12 пропущенных за 5 матчей – это уровень, при котором даже один гол в ответ не гарантирует результата. «Самсунспор» не выглядит безупречно в атаке по последнему отрезку, зато по совокупности показателей он заметно надежнее и должен получить больше шансов на положительный исход. Дополнительный аргумент – результативность гостей в очных встречах, где «Самсунспор» стабильно забивает.

