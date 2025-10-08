Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила уровень бывшего и действующего тренеров «Динамо».

«Разговоры об увольнении Карпина лишены смысла. Его только назначили, итоги надо подводить в конце сезона.

Не было ли ошибкой увольнение Лички? Карпин сильнее Лички как тренер, «Динамо» в надежных руках.

Результат придет спустя какое-то время», – сказала Смородская.