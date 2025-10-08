Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка

Смородская ответила, какой тренер сильнее – Карпин или Личка

Сегодня, 14:40
1

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская сравнила уровень бывшего и действующего тренеров «Динамо».

«Разговоры об увольнении Карпина лишены смысла. Его только назначили, итоги надо подводить в конце сезона.

Не было ли ошибкой увольнение Лички? Карпин сильнее Лички как тренер, «Динамо» в надежных руках.

Результат придет спустя какое-то время», – сказала Смородская.

  • Динамовцы идут в РПЛ на 8-м месте после 11 туров.
  • Марцела Личку уволили весной. Сейчас он тренирует турецкий «Карагюмрюк».
  • При чешском специалисте столичная команда едва не стала чемпионом в сезоне-2023/24.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Карагюмрюк Динамо Карпин Валерий Личка Марцел Смородская Ольга
Snek
1759924757
У более слабого Лички результат был сразу, причём оба сезона.
  • Читайте нас: 