Петржела предложил тренера на замену Семаку в «Зените»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможной замене нынешнего главного тренера команды Сергея Семака.

«Да, я сказал, что Семак слишком долго в «Зените» и пора уже закончить это. Он заслуживает восхищения, что сделал и добился с этой командой. Но команде нужен новый импульс. Руководство будет решать, кто его может заменить. Мне кажется, Личка бы отлично заменил Семака в «Зените», – сказал Петржела.