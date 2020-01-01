Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
6
8
10
11
12
13
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
34
24
5
5
77
30
47
77
34
21
11
2
77
37
40
74
34
20
9
5
61
39
22
69
34
17
9
8
59
40
19
60
34
16
9
9
58
35
23
57
34
14
13
7
42
32
10
55
34
13
12
9
46
45
1
51
34
10
11
13
46
52
-6
41
34
10
10
14
43
50
-7
40
34
9
10
15
26
38
-12
37
34
7
16
11
41
41
0
37
34
9
10
15
43
58
-15
37
34
8
11
15
33
49
-16
35
34
9
7
18
36
47
-11
34
34
8
9
17
33
48
-15
33
34
8
8
18
33
55
-22
32
34
6
12
16
27
62
-35
30
34
8
6
20
31
54
-23
30
Команда
5
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
13
4
0
46
14
32
43
17
11
6
0
40
19
21
39
17
9
6
2
29
18
11
33
17
9
4
4
30
20
10
31
17
8
7
2
24
14
10
31
17
8
6
3
33
17
16
30
17
7
7
3
22
17
5
28
17
8
3
6
24
23
1
27
17
7
4
6
24
24
0
25
17
6
6
5
21
19
2
24
17
6
5
6
15
13
2
23
17
6
5
6
23
17
6
23
17
6
3
8
18
23
-5
21
17
5
6
6
15
19
-4
21
17
5
5
7
22
27
-5
20
17
5
4
8
15
32
-17
19
17
5
4
8
22
33
-11
19
17
5
4
8
19
21
-2
19
Команда
6
10
11
12
13
14
15
16
18
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
17
11
3
3
32
21
11
36
17
10
5
2
37
18
19
35
17
11
1
5
31
16
15
34
17
8
5
4
29
20
9
29
17
8
3
6
25
18
7
27
17
6
6
5
18
18
0
24
17
6
5
6
24
28
-4
23
17
4
5
8
21
31
-10
17
17
4
4
9
22
31
-9
16
17
1
11
5
18
24
-6
14
17
3
5
9
18
30
-12
14
17
2
8
7
22
29
-7
14
17
3
5
9
14
27
-13
14
17
3
5
9
11
25
-14
14
17
3
4
10
11
22
-11
13
17
1
8
8
12
30
-18
11
17
2
3
12
12
23
-11
9
17
2
3
12
13
31
-18
9
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире