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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Карагюмрюк
Состав
€ 4,80 млн
Карагюмрюк - состав команды
Стамбул
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Сайт:
http://www.karagumruk.com/
Тренер:
Александр Станоевич
Состав
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Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
4
Бираски Давиде
Защ
32
€ 0.4 млн
22
Курукук Фатих
Защ
28
€ 0.2 млн
14
До Мариус Трезор
Пол
22
€ 1.5 млн
6
Канкая Атакан
Пол
28
€ 1.2 млн
94
Anil Yigit Cinar
Пол
-
34
Alper Demirol
Пол
-
24
Burhan Ersoy
Пол
-
10
Верде Даниэле
Нап
30
€ 0.7 млн
21
Кукур Тиаго
Нап
23
€ 0.6 млн
37
Камачу Жоау
Нап
32
€ 0.2 млн
99
Furkan Beklevic
Нап
-
33
Çağtay Kurukalıp
Нап
-
Всего игроков: 12, из них вратарей: 0, защитников: 2, полузащитников: 5, нападающих: 5
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