Агент Лички отреагировал на информацию о встрече с Кахигао из «Спартака»

Анатолий Николаев, агент чешского тренера Марцела Лички, прокомментировал инсайд Тимура Гурцкая.

Ранее Гурцкая сообщил, что Личка встречался со спортивным директором «Спартака» Франсисом Кахигао.

«Мы предлагали кандидатуру Марцела «Спартаку», но что касается информации о встрече с Кахигао, то в этот период Марцел был главным тренером «Фатиха» и он не мог вести переговоры и тем более встречаться с Франсисом», – сказал агент.