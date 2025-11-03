Введите ваш ник на сайте
Гурцкая объяснил, почему Личка не возглавит «Спартак»

3 ноября, 20:47
9

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о переговорах «Спартака» с экс-тренером «Динамо» Марцелом Личкой.

– За две недели до увольнения Лички из «Карагюмрюка» Кахигао прилетал к нему познакомиться. Разговор был такой: «Я прилетел познакомиться. У больших руководителей есть уверенность, что вы – топ-тренер, и они заинтересованы в вашем возвращении».

После этого Кахигао улетел. Личка за возвращение в Россию и принятие предложения от «Спартака».

– Летом Личка получал одно конкретное предложение из России и пару звонков, которые при согласии Марцела переросли бы в предложения. Он отказался, хотя его окружение было за то, чтобы он остался в России.

– Да, и это была ошибка Марцела. Сейчас он готов прийти в «Спартак» при конкретном предложении, но я чувствую, что Кахигао сделает все, чтобы этого не случилось.

Кахигао не может протащить своего кандидата, но будет блокировать всех остальных.

  • Личка проработал в «Карагюмрюке» 4 месяца и оставил команду на последнем месте в чемпионате Турции.
  • Ранее чешский тренер работал в «Динамо» и «Оренбурге».

Источник: «Это футбол, брат!»
Россия. Премьер-лига Спартак Личка Марцел Гурцкая Тимур Кахигао Франсис
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
хрю-хрю
1762192664
щас есть один неплохой тренер, которого недавно уволили, и ждёт предложений. называется шварц. надеюсь, его однажды заберёт зенит, а не спартаг. но там в тарасятнике тупые, даже не рассматривают.
Ответить
Dr Metal
1762192939
Упустил шанс от ЦСКА и слава Богу ))) сейчас наш тренер на нужном месте
Ответить
опус 2
1762193743
Балабол !
Ответить
k611
1762196124
Чудо "агент" - всё знает. "Жучок" на Кахигао повесил что ли...
Ответить
Александр.Т.
1762234193
Что то в Турции не попёрло
Ответить
