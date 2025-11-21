Введите ваш ник на сайте
«Эюпспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.05

21 ноября 2025 11:34
Эюпспор - Карагюмрюк
22 нояб. 2025, суббота 17:00 | Турция. Суперлига, 13 тур
2.05
Победа «Эюпспора»
22 ноября в рамках 13 тура Суперлиги Турции «Эюпспор» примет «Карагюмрюк». Оба клуба располагаются в нижней части таблицы и испытывают серьезные проблемы со стабильностью, поэтому встреча приобретает принципиальный характер. Для хозяев это шанс улучшить турнирное положение за счет соперника, который слабо выглядит на выезде и регулярно допускает ошибки в игре без мяча.

«Эюпспор»

Команда проиграла три последних матча, однако даже на этом фоне продолжает находить возможности для взятия ворот. При общем низком уровне результативности «Эюпспор» остается конкурентоспособным на своем поле, где традиционно действует более организованно и компактно. Особенно заметно преимущество хозяев в очных матчах против «Карагюмрюка»: серия из четырех домашних побед говорит о психологическом перевесе и умении навязывать неудобный стиль сопернику.

«Карагюмрюк»

Гости также далеки от оптимального состояния. Команда нестабильна в обороне, что отражается высокой частотой пропущенных мячей. Выездные матчи даются особенно тяжело: «Карагюмрюк» проиграл три подряд встречи на чужом поле и продолжает терять очки из-за ошибок при позиционной защите. При этом атака способна создавать моменты, но системности в действиях впереди не хватает.

Факты о командах

«Эюпспор»

  • Проиграл 3 последних матча
  • Побеждает «Карагюмрюк» дома в 4 последних очных встречах
  • Средние показатели за 5 игр: 0.40 забито, 1.00 пропущено
  • Забивает в 3 последних матчах

«Карагюмрюк»

  • Проиграл 3 последних выездных матча
  • Пропускает в 12 из 14 последних игр
  • Средние показатели за 5 игр: 1.00 забито, 1.40 пропущено
  • Нестабильная оборона и высокая уязвимость при контратаках

Прогноз на матч «Эюпспор» – «Карагюмрюк»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, преимущества больше у хозяев. «Эюпспор» чаще добивается результата именно против этого соперника и при поддержке трибун выглядит увереннее. «Карагюмрюк» уязвим в защите и редко демонстрирует надежную игру в гостях, что увеличивает шансы хозяев на положительный исход. В то же время ожидать результативного футбола не стоит: обе команды действуют осторожно и редко пробивают высокие тоталы.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Эюпспора» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.78

2.05
Победа «Эюпспора»
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Карагюмрюк Эюпспор
