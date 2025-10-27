Стала известна позиция Лички по возвращению в РПЛ

Анатолий Николаев, агент чешского тренера Марцела Лички, ответил на вопросы о возможном возвращении 48-летнего специалиста в Россию.

«Возвращение Марцела в РПЛ? Да, это возможно, но пока никаких предложений из России не поступало. Если его пригласят в интересный проект, он готов рассмотреть такой вариант хоть сейчас.

При выборе между европейским и российским клубом Личка будет исходить из амбиций команд. Вряд ли он согласится на менее статусный российский клуб, чем «Динамо».

Готов ли Марцел возглавить «Спартак»? Не могу ответить на этот вопрос за него», – сказал агент.