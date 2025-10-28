Агент Лички оценил слухи о приглашении в «Спартак»

Анатолий Николаев, агент чешского тренера Марцела Лички, прокомментировал последние новости о будущем своего клиента.
– Личка согласовал контракт со «Спартаком»? Это неправда. Непонятно, зачем такую бредовую новость кто‑то вбрасывает. Никаких контактов нет.
Марцел территориально находится в Стамбуле, решает моменты по расторжению контракта с «Фатихом».
Надеюсь, что до пятницы это решится, и он вылетит в Прагу. Полет через Москву у него не намечается.
– Есть интерес из России к Марцелу?
– Думаю, что интерес к нему будет в любом случае. Но вопрос в том, что он не готов рассматривать клубы ниже топ‑6 нашего чемпионата. Идти спасать кого‑то сейчас не готов.
- С 2023 по 2025 год тренер работал в «Динамо», а до этого – в «Оренбурге».
Источник: «Матч ТВ»