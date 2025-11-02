Введите ваш ник на сайте
Введите больше 2-х символов

«Ризеспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 3 ноября 2025 с коэффициентом 1.88

02 ноября 2025 10:31
Ризеспор - Карагюмрюк
03 нояб. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку

На стадионе «Ризе Стады» состоится матч команд из нижней части таблицы чемпионата Турции. «Ризеспор» идeт на 12-м месте, «Карагюмрюк» – в зоне вылета, и обеим крайне важно не потерять очки. Оба клуба демонстрируют нестабильные результаты, но в атаке при этом способны удивлять.

«Ризеспор»

Коллектив из Ризе набрал 10 очков после 10 туров, но в последнее время испытывает спад. В трeх последних турах команда не побеждала, однако сохраняет результативность: в пяти последних матчах забито 10 голов. Основной креатив в атаке идeт через Джесурана Рак-Сакьи, который забил 4 мяча всего за 5 игр – лучший показатель в команде. При этом оборона остаeтся довольно надeжной: 5 пропущенных голов в последних пяти матчах – результат, достойный середняка. Дома «Ризеспор» играет агрессивнее, стремится к быстрой игре и использует активные фланги, что даeт преимущество против команд, уступающих в организации.

«Карагюмрюк»

Команда идeт на 18-м месте с 4 очками и не знает побед уже 7 матчей подряд. При этом атакующая линия выглядит лучше, чем оборона: 8 забитых голов за 5 встреч – приличный результат. Однако 13 пропущенных за тот же период говорят о серьeзных проблемах в защите. Карагюмрюк регулярно позволяет соперникам создавать много моментов у своих ворот, особенно во втором тайме. Давид Фофана остаeтся главным оружием атаки: 3 гола в 5 матчах, но без поддержки полузащиты он часто оказывается отрезанным от игры. Команда в целом демонстрирует боевой настрой, но не может удерживать концентрацию на протяжении всего матча.

Факты о командах

«Ризеспор»

  • 10 очков после 10 туров
  • Не выигрывает в 3 матчах подряд
  • В среднем: 2.00 забитых и 1.00 пропущенный за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей

«Карагюмрюк»

  • 4 очка после 10 туров
  • Не выигрывает в 7 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забитого и 2.60 пропущенного за игру
  • Пропускает в 11 матчах подряд

Личные встречи
17% (1)
33% (2)
50% (3)
2
Забитых мячей
8
0.33
В среднем за матч
1.33
1:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:0
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
4 : 0
28.01.2024
Ризеспор
Турция. Суперлига, 4 тур
Ризеспор
1 : 0
01.09.2023
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
2 : 0
15.01.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Ризеспор
0 : 0
21.08.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Ризеспор
0 : 0
03.04.2021
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 11 тур
Карагюмрюк
2 : 1
06.12.2020
Ризеспор
Показать все

Прогноз на матч «Ризеспор» – «Карагюмрюк»

Обе команды проводят неудачный отрезок, но статистика говорит в пользу хозяев. «Ризеспор» дома действует стабильнее, много забивает и меньше ошибается в обороне. У «Карагюмрюка» серьeзные проблемы в защите – команда часто теряет позиции при стандартах и не успевает перестраиваться после потерь. С другой стороны, гости не лишены атакующего потенциала и способны забить хотя бы один мяч. Однако в целом перевес в пользу хозяев, которые выглядят сбалансированнее. Вероятен сценарий с активным началом и голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ризеспора» – коэффициент 1.88
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.88
Победа «Ризеспора»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Турция. Суперлига Карагюмрюк Ризеспор
