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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Карагюмрюк
Ризеспор - Карагюмрюк: обзор матча 01 сентября 2023
Ризеспор
01.09.2023, пятница, 21:00
Турция. Суперлига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Карагюмрюк
45+1'
Д. Варесанович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ризеспор - Карагюмрюк
90'
+7
Желтая карточка
О. Шукуров
Замена
S. Anil Yasar
️️️️
А. Зекири
89'
Замена
Х. Аликулов
️️️️
И. Олавоин
89'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
Д. Варесанович
82'
Желтая карточка
Г. Аккан
77'
Замена
M. Mor Faye
️️️️
Г. Сауэр
76'
Желтая карточка
Э. Топджу
74'
69'
Замена
Б. Дарри
️️️️
Д. Келеш
69'
Замена
О. Шукуров
️️️️
А. Угур
Желтая карточка
H. Ibrahim Pehlivan
66'
54'
Замена
С. Стураро
️️️️
Р. Мендес
54'
Замена
С. Дурсун
️️️️
С. Фегули
46'
Замена
С. Дурсун
️️️️
Ф. Чеккерини
ГОЛ! 1:0!
Д. Варесанович
Пас отдал
М. Пала
45'
+1
32'
Желтая карточка
И. Дрешевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
37
Таха Шахин
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
77
Алтин Зекири
ЦП
7
Benhur Keser
ЦП
8
Дал Варесанович
АП
7
Густаво Сауэр
ПВ
54
Митхат Пала
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
1
Матиас Дитуро
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
77
Аднан Угур
ЦП
7
Маркус Роден
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
20
Райан Мендес
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
2
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
77
Oumar Diouf
ЦФ
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
54
Салих Дурсун
ОП
20
Флавио Паолетти
ОП
27
Стефано Стураро
ЦП
29
Отабек Шукуров
ЦП
8
Самед Онур
АП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
3-3-2-2
23
Аккан
37
Шахин
3
4
Мокши
10
Олавоин
77
Зекири
7
8
Варесанович
7
Сауэр
53
Топджу
54
Пала
3-1-2-2-2
1
Дитуро
11
Чеккерини
5
Дрешевич
34
Везели
8
Фегули
77
Угур
7
Роден
22
Мерджан
70
Келеш
15
Ласанья
20
Мендес
10
Олавоин
2
Аликулов
2
Аликулов
10
Олавоин
77
Зекири
4
4
77
Зекири
7
Сауэр
22
22
7
Сауэр
8
Варесанович
28
28
8
Варесанович
11
Чеккерини
54
Дурсун
54
Дурсун
11
Чеккерини
20
Мендес
27
Стураро
27
Стураро
20
Мендес
77
Угур
29
Шукуров
29
Шукуров
77
Угур
70
Келеш
11
Дарри
11
Дарри
70
Келеш
8
Фегули
19
Дурсун
19
Дурсун
8
Фегули
Остались в запасе
Ризеспор
Карагюмрюк
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Самед Онур
АП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
13
Eren Emre Aydin
ЦП
77
Oumar Diouf
ЦФ
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Самед Онур
АП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Статистика матча Ризеспор - Карагюмрюк
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
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1 : 2
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