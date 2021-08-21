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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Карагюмрюк
Ризеспор - Карагюмрюк: обзор матча 21 августа 2021
Ризеспор
21.08.2021, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Карагюмрюк
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дурмаз
86'
Замена
S. Ahmetoglu
️️️️
Э. Эзтюмер
Желтая карточка
Ф. Байано
82'
Замена
A. Umar
️️️️
Э. Сабо
75'
Замена
A. Koc
️️️️
R. Mendes
75'
73'
Замена
Т. Торун
️️️️
К. Фрей
63'
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
M. Benatia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
52
Эрик Сабо
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
6
Брайан Дабо
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
4
Алпер Потук
ЦФ
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Карагюмрюк
5
Medhi Benatia
ЦЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
35
Alberk Koc
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
19
Aminu Umar
ЦП
26
Ugur Can Semizoglu
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦФ
Карагюмрюк
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
4-4-2
23
Аккан
77
Генюл
88
Сертел
0
8
Хольмен
52
Сабо
6
Дабо
27
Байано
88
Джокович
11
4
Потук
4-3-1-3
6
Хеденстад
87
Жуканович
29
Балковец
5
6
Билья
11
Фрей
50
Эзтюмер
7
Муса
14
8
Пешич
2
Вивиано
11
35
35
11
52
Сабо
19
19
52
Сабо
5
86
Бекароглу
86
Бекароглу
5
11
Фрей
8
Торун
8
Торун
11
Фрей
50
Эзтюмер
70
70
50
Эзтюмер
Остались в запасе
Ризеспор
Карагюмрюк
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
26
Ugur Can Semizoglu
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
66
Guvenc Usta
ЦП
26
Ugur Can Semizoglu
ЦП
99
Eren Karadağ
ЦП
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Ризеспор - Карагюмрюк
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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