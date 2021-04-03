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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Карагюмрюк
Ризеспор - Карагюмрюк: обзор матча 03 апреля 2021
Ризеспор
03.04.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 0
Завершен
Карагюмрюк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Карагюмрюк
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Ф. Болдрин
90'
84'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Д. Дурмаз
84'
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
Замена
Т. Торун
️️️️
Б. Самудио
81'
74'
Замена
В. Хеденстад
️️️️
К. Алтинай
69'
Желтая карточка
А. Собич
Замена
А. Дурак
️️️️
Э. Сабо
68'
65'
Замена
А. Ндао
️️️️
J. Lens
65'
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Я. Салибу
Вторая желтая
М. Шкода
57'
Желтая карточка
М. Шкода
51'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Кейбаши
46'
Замена
F.
️️️️
M. Morozyuk
46'
Желтая карточка
И. Кейбаши
23'
17'
Желтая карточка
Л. Билья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
10
Фернандо Болдрин
ЦП
81
Брайан Самудио
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Энцо Роко
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
11
Fernando
ЦФ
Карагюмрюк
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
18
Алассан Ндао
ПВ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
4-4-2
23
Аккан
55
3
Тальби
12
Кейбаши
5
Ай
88
Джокович
52
Сабо
10
Болдрин
27
Байано
7
Шкода
81
Самудио
3-5-2
2
Вивиано
3
Роко
29
Балковец
87
Жуканович
4
Алтинай
6
Билья
27
19
Кастро
10
Дурмаз
93
Салибу
9
Собич
12
Кейбаши
17
Мельняк
17
Мельняк
12
Кейбаши
81
Самудио
8
Торун
8
Торун
81
Самудио
52
Сабо
5
Дурак
5
Дурак
52
Сабо
10
Болдрин
21
Эрдоган
21
Эрдоган
10
Болдрин
55
11
11
55
10
Дурмаз
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
10
Дурмаз
27
18
Ндао
18
Ндао
27
4
Алтинай
6
Хеденстад
6
Хеденстад
4
Алтинай
93
Салибу
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
93
Салибу
9
Собич
9
9
9
Собич
Остались в запасе
Ризеспор
Карагюмрюк
54
Митхат Пала
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
66
Эмир Дилавер
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Яссин Мерья
ЦЗ
6
Онур Булут
ЦП
Остались в запасе
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
22
Aksel Aktas
ЦП
Главный тренер
Хикмет Караман
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Ризеспор - Карагюмрюк
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
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