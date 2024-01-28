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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Ризеспор
Карагюмрюк - Ризеспор: обзор матча 28 января 2024
Карагюмрюк
28.01.2024, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Ризеспор
38'
В. Эйссерик
66'
С. Дурсун (П)
75'
Л. Мерджан
85'
Д. Келеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Ризеспор
Желтая карточка
С. Онур
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
Ó. Pinchi
Замена
К. Гюнтер
️️️️
С. Дурсун
90'
Замена
С. Онур
️️️️
В. Эйссерик
90'
ГОЛ! 4:0!
Д. Келеш
Пас отдал
Ф. Паолетти
85'
Замена
Ф. Паолетти
️️️️
А. Бертолаччи
83'
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Роден
83'
83'
Замена
M. Mor Faye
️️️️
Д. Шелви
83'
Замена
H. Ibrahim Pehlivan
️️️️
К. Хойер
ГОЛ! 3:0!
Л. Мерджан
75'
68'
Замена
Ó. Pinchi
️️️️
М. Пала
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Дурсун
66'
64'
Замена
М. Минчев
️️️️
Г. Сауэр
63'
Желтая карточка
М. Пала
Замена
Д. Келеш
️️️️
T. Teklić
49'
46'
Замена
B. Keser
️️️️
А. Зекири
ГОЛ! 1:0!
В. Эйссерик
Пас отдал
Л. Мерджан
38'
Желтая карточка
T. Teklić
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Давиде Бираски
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ОП
7
Маркус Роден
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
99
Tonio Teklić
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
22
Левент Мерджан
(К)
АП
9
Валентин Эйссерик
АП
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
(К)
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
4
Аттила Мокши
ЦЗ
53
Эмирхан Топджу
ЦЗ
37
Таха Шахин
ПАЗ
77
Алтин Зекири
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
10
Ибрахим Олавоин
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Карагюмрюк
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
70
Джан Келеш
ЛВ
20
Флавио Паолетти
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
6
Анван Лоуренс
ЦП
8
Самед Онур
АП
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
3
Halil Ibrahim Pehlivan
ЦЗ
7
Benhur Keser
ЦП
17
Мартин Минчев
ЦП
22
Mame Mor Faye
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
77
Oumar Diouf
ЦФ
2-1-4-2-1
46
Сиригу
4
Бираски
11
Чеккерини
54
Дурсун
7
Роден
99
50
Ялчин
91
Бертолаччи
9
Эйссерик
22
Мерджан
19
Дурсун
3-1-3-2-1
23
Аккан
4
Мокши
53
Топджу
5
Хойер
37
Шахин
26
Шелви
54
Пала
10
Олавоин
7
Сауэр
77
Зекири
19
Гайч
54
Дурсун
22
Гюнтер
22
Гюнтер
54
Дурсун
91
Бертолаччи
20
Паолетти
20
Паолетти
91
Бертолаччи
7
Роден
8
Фегули
8
Фегули
7
Роден
9
Эйссерик
8
Онур
8
Онур
9
Эйссерик
99
70
Келеш
70
Келеш
99
5
Хойер
3
3
5
Хойер
77
Зекири
7
7
77
Зекири
7
Сауэр
17
Минчев
17
Минчев
7
Сауэр
26
Шелви
22
22
26
Шелви
54
Пала
28
28
54
Пала
Остались в запасе
Карагюмрюк
Ризеспор
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Ильхан Палут
Остались в запасе
1
Эмре Билгин
ВР
22
Эмир Тынтыс
ЛЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
30
Назим Сангаре
ЦЗ
6
Анван Лоуренс
ЦП
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
30
Zafer Gorgen
ВР
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
27
Eray Korkmaz
ЦЗ
77
Oumar Diouf
ЦФ
Главный тренер
Альпарслан Эрдем
Главный тренер
Ильхан Палут
Статистика матча Карагюмрюк - Ризеспор
2
2
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
7
Нарушения
13
15
Офсайды
1
1
Количество передач
455
368
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.21
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
3 : 2
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Информация о матче
Главный судья:
Turgut Doman, Turkey
Стадион:
Вефа
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