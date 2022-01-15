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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Ризеспор
Карагюмрюк - Ризеспор: обзор матча 15 января 2022
Карагюмрюк
15.01.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Ризеспор
31'
А. Пешич
75'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Ризеспор
90'
+2
Замена
L. Phiri
️️️️
Э. Сабо
Желтая карточка
Я. Салибу
86'
86'
Желтая карточка
Э. Сабо
85'
Замена
Б. Дабо
️️️️
Д. Джокович
Замена
Э. Алпарслан
️️️️
Ф. Борини
84'
Вторая желтая
Э. Жуканович
77'
Замена
Я. Салибу
️️️️
Я. Карамо
76'
ГОЛ! 2:0!
С. Дурсун
75'
Желтая карточка
Э. Жуканович
73'
66'
Замена
Ю. Сари
️️️️
К. Сертел
66'
Замена
R. Mendes
️️️️
Т. Бойд
Замена
К. Бистрович
️️️️
Э. Мор
60'
55'
Желтая карточка
С. Хольмен
ГОЛ! 1:0!
А. Пешич
Пас отдал
С. Дурсун
31'
Желтая карточка
Л. Билья
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
10
Фернандо Болдрин
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
19
Тайлер Бойд
ЦФ
4
Алпер Потук
ЦФ
53
Эмирхан Топджу
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
29
Nathan Monzango
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
36
Lebogang Phiri
ЦП
7
Юсуф Сари
ПП
11
Ronaldo Mendes
ЦФ
23
Денис Хюммет
ЦФ
4-1-2-4
29
Балковец
54
Дурсун
87
Жуканович
86
Бекароглу
6
Билья
14
Карамо
7
Мор
2
Вивиано
8
Пешич
16
Борини
77
Угур
3-3-4
23
Аккан
88
Сертел
8
Хольмен
5
Ай
10
Болдрин
88
Джокович
52
Сабо
53
Топджу
4
Потук
19
Бойд
20
Похьянпало
7
Мор
8
Бистрович
8
Бистрович
7
Мор
16
Борини
60
Алпарслан
60
Алпарслан
16
Борини
14
Карамо
93
Салибу
93
Салибу
14
Карамо
88
Джокович
6
Дабо
6
Дабо
88
Джокович
52
Сабо
36
36
52
Сабо
88
Сертел
7
Сари
7
Сари
88
Сертел
19
Бойд
11
11
19
Бойд
Остались в запасе
Карагюмрюк
Ризеспор
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
29
Nathan Monzango
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
22
Райян Банийя
ЦЗ
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
14
Efe Tatli
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Остались в запасе
30
Zafer Gorgen
ВР
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
29
Nathan Monzango
ЦЗ
4
Seyfettin Anil Yasar
ЦЗ
23
Денис Хюммет
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Карагюмрюк - Ризеспор
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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