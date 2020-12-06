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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Ризеспор
Карагюмрюк - Ризеспор: обзор матча 06 декабря 2020
Карагюмрюк
06.12.2020, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Ризеспор
15'
А. Ндао
25'
А. Ндао
20'
Я. Мерья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Ризеспор
Желтая карточка
Э. Алпарслан
90'
+1
Желтая карточка
В. Арвеладзе
88'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
Д. Дурмаз
86'
Желтая карточка
M. ErdinÃ§
85'
Замена
A. Chahechouhe
️️️️
Я. Салибу
76'
73'
Замена
Y. Pehlivan
️️️️
G. Donsah
Замена
Я. Салибу
️️️️
Б. Ндиайе
62'
62'
Замена
Б. Самудио
️️️️
F.
46'
Замена
К. Михаляк
️️️️
О. Булут
46'
Замена
T. Ãetin
️️️️
Г. Аккан
Замена
M. ErdinÃ§
️️️️
А. Собич
46'
41'
Замена
Т. Торун
️️️️
Ф. Байано
34'
Желтая карточка
G. Donsah
ГОЛ! 2:1!
А. Ндао
Пас отдал
А. Собич
25'
20'
ГОЛ! 1:1!
Я. Мерья
Пас отдал
Д. Мельняк
Желтая карточка
А. Собич
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Ндао
Пас отдал
Д. Дурмаз
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
18
Алассан Ндао
ПВ
9
Артур Собич
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
27
Фабрисио Байано
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Карагюмрюк
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
92
Aatif Chahechouhe
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
0
M. Sarigul
ЦФ
93
Aykut Özer
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
9
MevlÃ¼t ErdinÃ§
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
0
Y. Pehlivan
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
3-4-2-1
2
Вивиано
22
Курукук
29
Балковец
3
Роко
6
Билья
5
Ндиайе
10
Дурмаз
52
Сабо
28
Дживелек
18
Ндао
9
Собич
3-4-3
23
Аккан
17
Мельняк
55
5
Мерья
6
Булут
27
Байано
5
Дурак
66
Дилавер
14
Реми
11
30
10
Дурмаз
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
10
Дурмаз
Салибу
92
92
Салибу
9
Собич
9
9
9
Собич
5
Ндиайе
93
Салибу
93
Салибу
5
Ндиайе
23
Аккан
13
13
23
Аккан
30
0
0
30
27
Байано
8
Торун
8
Торун
27
Байано
6
Булут
77
Михаляк
77
Михаляк
6
Булут
11
81
Самудио
81
Самудио
11
Остались в запасе
Карагюмрюк
Ризеспор
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
93
Aykut Özer
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
54
Митхат Пала
ЦП
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
60
Эрдем Алпарслан
ПЗ
0
M. Sarigul
ЦФ
4
Корай Алтинай
ЦП
93
Aykut Özer
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
5
Селим Ай
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Карагюмрюк - Ризеспор
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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