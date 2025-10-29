Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Семин оценил перспективы Лички в случае назначения в «Спартак»

Семин оценил перспективы Лички в случае назначения в «Спартак»

Вчера, 19:10
6

Юрий Семин поделился мнением о потенциальном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Спартака».

«Марцел неплохо себя проявил в РПЛ. У него есть определeнный стиль игры и понимание.

Однако сложно сказать, как это будет работать в «Спартаке». По крайней мере, у него есть идея.

Все видели, что в «Динамо» в обороне у Лички были большие проблемы, но команда неплохо играла в атаку. Вполне возможно, что Личка поставит оборону в «Спартаке».

Предугадать сложно. Наверное, руководители чем-то руководствуются при выборе тренера», – сказал Сeмин.

  • Личка близок к увольнению из «Карагюмрюка».
  • С 2023 по 2025 год тренер работал в «Динамо», а до этого – в «Оренбурге».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Карагюмрюк Спартак Семин Юрий Личка Марцел
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1761754916
...хорош уже сватать нам этого Личку. (Даже Т9 не хочет писать его с большой буквы)...
Ответить
рылы
1761755102
первая перспектива - позор! вторая перспектива, которая перекрывает первую - тугие чемоданы с неустойкой от лукойла, а дальше на вокзал с чемоданами - прага.
Ответить
FCSpartakM
1761758348
Теперь будут пару недель обсуждать, что Спартак Личку назначает. Луис Гарсия или как его там уже не тренирует же.
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1761766173
ха ха ха, "у Лички в Динамо были проблемы с обороной" а в спаме он что всё исправит, пусть идёт посмеёмся в очередной раз
Ответить
