Семин оценил перспективы Лички в случае назначения в «Спартак»

Юрий Семин поделился мнением о потенциальном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Спартака».

«Марцел неплохо себя проявил в РПЛ. У него есть определeнный стиль игры и понимание.

Однако сложно сказать, как это будет работать в «Спартаке». По крайней мере, у него есть идея.

Все видели, что в «Динамо» в обороне у Лички были большие проблемы, но команда неплохо играла в атаку. Вполне возможно, что Личка поставит оборону в «Спартаке».

Предугадать сложно. Наверное, руководители чем-то руководствуются при выборе тренера», – сказал Сeмин.