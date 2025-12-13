Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Карагюмрюк» – «Коджаелиспор»: прогноз и ставки на матч 14 декабря 2025 с коэффициентом 1.80

13 декабря 2025 10:46
Карагюмрюк - Коджаэлиспор
14 дек. 2025, воскресенье 17:00 | Турция. Суперлига, 16 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Коджаелиспора» с форой (0)
Сделать ставку

14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Турции «Карагюмрюк» примет «Коджаелиспор». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, что напрямую отражается на их текущем состоянии и задачах. Для хозяев матч имеет критическое значение в борьбе за выживание, тогда как гости продолжают стабильный сезон и сохраняют позиции в верхней половине таблицы.

«Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» после 15 туров занимает последнее, 18 место, набрав всего 8 очков. Команда переживает сложный отрезок, не побеждая в трех матчах подряд в чемпионате. Основной проблемой остается игра в обороне: коллектив пропускает в четырех матчах кряду, а средний показатель пропущенных мячей за последние пять игр составляет 1.60. При этом в атаке «Карагюмрюк» выглядит не безнадежно – 8 забитых голов за пять матчей подтверждают наличие атакующего потенциала, который, однако, редко подкрепляется результатом.

«Коджаелиспор»

«Коджаелиспор» подходит к туру на 8 позиции с 19 очками. Команда демонстрирует прагматичный и организованный футбол, что особенно заметно в обороне. Гости не проигрывают в четырех последних матчах и не пропускают уже четыре тура подряд. В последних пяти играх «Коджаелиспор» пропустил всего один мяч, что делает его одной из самых надежных команд лиги на данном отрезке. В атаке коллектив действует аккуратно, предпочитая контролировать темп и использовать свои моменты.

Факты о командах

«Карагюмрюк»

  • Не выигрывает в 3 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в 4 матчах подряд
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола
  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч

«Коджаелиспор»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних турах
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Карагюмрюка»

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Коджаелиспор»

Разница в текущей форме и качестве игры заметна. «Карагюмрюк» вынужден играть первым номером, рискуя и оставляя свободные зоны, чем может воспользоваться более дисциплинированный соперник. «Коджаелиспор» стабилен в обороне и умеет удерживать минимальное преимущество, что делает гостей фаворитами встречи. Ожидается матч с ограниченным количеством голов и преимуществом команды гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Коджаелиспора» с форой (0) – коэффициент 1.80
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.80
Победа «Коджаелиспора» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Турция. Суперлига Коджаэлиспор Карагюмрюк
Другие прогнозы
14.12.2025
14:00
1.75
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Полтава - Рух
Победа «Руха»
14.12.2025
16:00
1.66
Испания. Примера, 16 тур
Севилья - Овьедо
Тотал матча меньше 2,5 голов
14.12.2025
16:30
1.78
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс - Фейеноорд
Обе забьют — да
14.12.2025
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Сандерленд - Ньюкасл
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.95
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Ноттингем Форест - Тоттенхэм
Тотал больше 2.5 голов
14.12.2025
17:00
1.80
Италия. Серия А, 15 тур
Удинезе - Наполи
«Наполи» с форой (–1)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 