14 декабря в рамках 16 тура чемпионата Турции «Карагюмрюк» примет «Коджаелиспор». Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы, что напрямую отражается на их текущем состоянии и задачах. Для хозяев матч имеет критическое значение в борьбе за выживание, тогда как гости продолжают стабильный сезон и сохраняют позиции в верхней половине таблицы.

«Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» после 15 туров занимает последнее, 18 место, набрав всего 8 очков. Команда переживает сложный отрезок, не побеждая в трех матчах подряд в чемпионате. Основной проблемой остается игра в обороне: коллектив пропускает в четырех матчах кряду, а средний показатель пропущенных мячей за последние пять игр составляет 1.60. При этом в атаке «Карагюмрюк» выглядит не безнадежно – 8 забитых голов за пять матчей подтверждают наличие атакующего потенциала, который, однако, редко подкрепляется результатом.

«Коджаелиспор»

«Коджаелиспор» подходит к туру на 8 позиции с 19 очками. Команда демонстрирует прагматичный и организованный футбол, что особенно заметно в обороне. Гости не проигрывают в четырех последних матчах и не пропускают уже четыре тура подряд. В последних пяти играх «Коджаелиспор» пропустил всего один мяч, что делает его одной из самых надежных команд лиги на данном отрезке. В атаке коллектив действует аккуратно, предпочитая контролировать темп и использовать свои моменты.

Факты о командах

«Карагюмрюк»

Не выигрывает в 3 последних матчах чемпионата

Пропускает в 4 матчах подряд

В последних 5 играх пропускает в среднем 1.60 гола

Забивает в среднем 1.60 гола за матч

«Коджаелиспор»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Не пропускает в 4 последних турах

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Не проигрывает в 9 из 11 последних матчей против «Карагюмрюка»

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Коджаелиспор»

Разница в текущей форме и качестве игры заметна. «Карагюмрюк» вынужден играть первым номером, рискуя и оставляя свободные зоны, чем может воспользоваться более дисциплинированный соперник. «Коджаелиспор» стабилен в обороне и умеет удерживать минимальное преимущество, что делает гостей фаворитами встречи. Ожидается матч с ограниченным количеством голов и преимуществом команды гостей.

