13.03.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Карагюмрюк
Карагюмрюк
3-2-1-1-3
13
Грбич
25
Младенович
3
Лихновски
47
Эшгайю
5
Краневиттер
28
Элмаз
94
70
Сержио
21
Кукур
72
8
Ларссон
3-1-3-3
34
Гюнок
24
Остерволде
14
Демир
18
Мюлдюр
91
Канте
6
Гендузи
5
Юкшек
7
Фред
26
Шериф
22
Мерджан
9
Актюркоглу
8
Ларссон
19
Озкан
19
Озкан
8
Ларссон
70
Сержио
11
Джонсон
11
Джонсон
70
Сержио
28
Элмаз
80
Бабика
80
Бабика
28
Элмаз
25
Младенович
33
33
25
Младенович
72
88
88
72
18
Мюлдюр
3
Браун
3
Браун
18
Мюлдюр
22
Мерджан
70
Айдын
70
Айдын
22
Мерджан
5
Юкшек
10
Асенсио
10
Асенсио
5
Юкшек
7
Фред
20
Мусаба
20
Мусаба
7
Фред
9
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
9
Актюркоглу
Остались в запасе
Карагюмрюк
Фенербахче
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Доменико Тедеско
Карагюмрюк
Точно не сыграют
Под вопросом
Фенербахче
Точно не сыграют
Статистика матча Карагюмрюк - Фенербахче
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
14
Нарушения
16
7
Офсайды
2
3
Количество передач
295
600
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.69
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34
Смотреть прямую трансляцию матча «Карагюмрюк» против «Фенербахче», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карагюмрюк» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»