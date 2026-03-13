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  • «Карагюмрюк» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

«Карагюмрюк» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

13 марта, 18:50
Карагюмрюк
13.03.2026, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Фенербахче
15' Б. Элмаз 45+1' Сержио
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Карагюмрюк
13
Иво Грбич
(К) ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
3
Игор Лихновски
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
28
Бартуг Элмаз
ОП
94
Anil Yigit Cinar
ЦП
70
Сержио
ЛВ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
72
Baris Kalayci
ЦФ
21
Тиаго Кукур
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
14
Йигит Эфе Демир
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Фред
(К) ЦП
22
Левент Мерджан
АП
26
Сидики Шериф
ЛВ
9
Керем Актюркоглу
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Карагюмрюк
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
19
Беркай Озкан
ЦП
11
Даниэль Джонсон
ЦП
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
80
Шави Бабика
ПВ
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
33
Çağtay Kurukalıp
ЦФ
88
Ahmed Traore
ЦФ
Фенербахче
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
10
Марко Асенсио
ПВ
20
Антони Мусаба
ПВ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
3-2-1-1-3
13
Грбич
25
Младенович
3
Лихновски
47
Эшгайю
5
Краневиттер
28
Элмаз
94
70
Сержио
21
Кукур
72
8
Ларссон
3-1-3-3
34
Гюнок
24
Остерволде
14
Демир
18
Мюлдюр
91
Канте
6
Гендузи
5
Юкшек
7
Фред
26
Шериф
22
Мерджан
9
Актюркоглу
8
Ларссон
19
Озкан
19
Озкан
8
Ларссон
70
Сержио
11
Джонсон
11
Джонсон
70
Сержио
28
Элмаз
80
Бабика
80
Бабика
28
Элмаз
25
Младенович
33
33
25
Младенович
72
88
88
72
18
Мюлдюр
3
Браун
3
Браун
18
Мюлдюр
22
Мерджан
70
Айдын
70
Айдын
22
Мерджан
5
Юкшек
10
Асенсио
10
Асенсио
5
Юкшек
7
Фред
20
Мусаба
20
Мусаба
7
Фред
9
Актюркоглу
45
Нене
45
Нене
9
Актюркоглу
Остались в запасе
Карагюмрюк
Фенербахче
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
99
Furkan Beklevic
ВР
22
Фатих Курукук
ЦЗ
24
Burhan Ersoy
ЦП
19
Yaya Onogo
ЦП
15
Abdul Kader Moussa Kone
ЦФ
Остались в запасе
13
Tarik Ãetin
ВР
39
Engin Biterge
ВР
67
Kamil Efe Üregen
ЦЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
54
Alaettin Ekici
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Главный тренер
Доменико Тедеско
Карагюмрюк
Точно не сыграют
Жоау Камачу
ЛВ
Muhammed Kadioglu
ЦЗ
Под вопросом
Давиде Бираски
ЦЗ
Фенербахче
Точно не сыграют
Эдсон Альварес
ОП
Эдерсон
ВР
Нельсон Семеду
ПЗ
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
Талиска
АП
Статистика матча Карагюмрюк - Фенербахче
1
3
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
14
Нарушения
16
7
Офсайды
2
3
Количество передач
295
600
Сейвы
3
3
Точность передач %
74
88
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
1.5
0.69
xGP (предотвращенные голы)
-0.34
-0.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Карагюмрюк» против «Фенербахче», 25-й чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 13 марта в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карагюмрюк» – «Фенербахче»

«Карагюмрюк» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Карагюмрюк
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