Червиченко оценил вариант с назначением Лички в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера красно-белых.

– Как считаете, Личка был бы хорошим вариантом для «Спартака»?

– Ну, по крайней мере это не было бы странным – попробовать его здесь. Потому что он чуть было не довел «Динамо» до золотых медалей. У «Спартака», думаю, состав нынешний лучше, чем тот, что был в распоряжении Лички. Вполне возможно, что у него что-то да получилось бы.