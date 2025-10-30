Червиченко оценил вариант с назначением Лички в «Спартак»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном назначении Марцела Лички на пост главного тренера красно-белых.
– Как считаете, Личка был бы хорошим вариантом для «Спартака»?
– Ну, по крайней мере это не было бы странным – попробовать его здесь. Потому что он чуть было не довел «Динамо» до золотых медалей. У «Спартака», думаю, состав нынешний лучше, чем тот, что был в распоряжении Лички. Вполне возможно, что у него что-то да получилось бы.
- 48-летний Марцел Личка сейчас возглавляет турецкий «Карагюмрюк». Ранее он руководил в РПЛ «Динамо» и «Оренбургом».
- «Спартак» сейчас занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками после 13 туров.
Источник: Rusfootball.info