19 октября 2025 года в 20:00 состоится поединок 9-го тура чемпионата Турции. Новая команда экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско («Фенербахче») будет принимать «Карагюмрюк».

«Фенербахче»

«Канарейки» начинают новую жизнь под руководством нового тренера. Вместо провалившегося (и как всегда оскандалившегося) Жозе Моуринью пришел хрошо знакомый российской публике Доменико Тедеско и «Фенер» продолжает подтягиваться к группе лидеров Суперлиги. В настоящее время отставание от «Галатасарая» составляет 6 очков.

Последние три игры:

Самсунспор – Фенербахче 0:0

Фенербахче – Ницца 2:1

Фенербахче – Антальяспор 2:0

«Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» – явный аутсайдер чемпионата Турции и основной «претендент» на понижение в классе. В активе команды жалкие 3 очка и мало кто из местных экспертов сомневается в том, что «Карагюмрюк» вылетит из Суперлиги по итогам кампании 2025/2026.

Последние три игры:

Карагюмрюк – Газиантеп 0:2

Карагюмрюк – Трабзонспор 3:4

Самсунспор – Карагюмрюк 3:2

Очные встречи

Карагюмрюк – Фенербахче 1:2

Фенербахче – Карагюмрюк 2:1

Карагюмрюк – Фенербахче 1:2

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Карагюмрюк»

«Канарейки» обязаны набирать три очка и продолжать погоню за своим главным историческим врагом – «Галатасараем». Подопечные Тедеско должны побеждать и делать это уверенно. Иного развития событий не примет крайне требовательная публика с «Шюкрю Сараджоглу».

Прогноз: победа «Фенербахче» с форой -2, кеф – 1.90. Прогноз на счет – 3:0.