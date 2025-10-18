Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фенербахче» - «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2027 с коэффициентом 1.90

18 октября 2025 10:33
Фенербахче - Карагюмрюк
19 окт. 2025, воскресенье 20:00 | Турция. Суперлига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Фенербахче» с форой -2
Сделать ставку

19 октября 2025 года в 20:00 состоится поединок 9-го тура чемпионата Турции. Новая команда экс-наставника «Спартака» Доменико Тедеско («Фенербахче») будет принимать «Карагюмрюк».

«Фенербахче»

«Канарейки» начинают новую жизнь под руководством нового тренера. Вместо провалившегося (и как всегда оскандалившегося) Жозе Моуринью пришел хрошо знакомый российской публике Доменико Тедеско и «Фенер» продолжает подтягиваться к группе лидеров Суперлиги. В настоящее время отставание от «Галатасарая» составляет 6 очков.

Последние три игры:

  • Самсунспор – Фенербахче 0:0
  • Фенербахче – Ницца 2:1
  • Фенербахче – Антальяспор 2:0

«Карагюмрюк»

«Карагюмрюк» – явный аутсайдер чемпионата Турции и основной «претендент» на понижение в классе. В активе команды жалкие 3 очка и мало кто из местных экспертов сомневается в том, что «Карагюмрюк» вылетит из Суперлиги по итогам кампании 2025/2026.

Последние три игры:

  • Карагюмрюк – Газиантеп 0:2
  • Карагюмрюк – Трабзонспор 3:4
  • Самсунспор – Карагюмрюк 3:2

Очные встречи

  • Карагюмрюк – Фенербахче 1:2
  • Фенербахче – Карагюмрюк 2:1
  • Карагюмрюк – Фенербахче 1:2

Прогноз на матч «Фенербахче» – «Карагюмрюк»

«Канарейки» обязаны набирать три очка и продолжать погоню за своим главным историческим врагом – «Галатасараем». Подопечные Тедеско должны побеждать и делать это уверенно. Иного развития событий не примет крайне требовательная публика с «Шюкрю Сараджоглу».

Прогноз: победа «Фенербахче» с форой -2, кеф – 1.90. Прогноз на счет – 3:0.

1.90
Победа «Фенербахче» с форой -2
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Карагюмрюк Фенербахче
Другие прогнозы
19.10.2025
10:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Енисей - Спартак К
Победа «Спартака»
19.10.2025
12:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Тюмень - Динамо-2
Победа «Тюмени»
19.10.2025
12:00
2.40
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск - Арсенал
Победа «Челябинска»
19.10.2025
13:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Леон Сатурн - Космос
Победа «Леон Сатурн»
19.10.2025
13:00
2.06
Украина. Премьер-лига, 9 тур
ЛНЗ - Колос
Победа «ЛНЗ»
19.10.2025
13:00
1.77
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Слуцк - Молодечно
Победа «Слуцка»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 