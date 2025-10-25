Карпина уличили в том, что он слабее Лички

Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт сравнил «Динамо» при Марцеле Личке и Валерии Карпине.

Карпин совмещает посты в «Динамо» и сборной России.

«Динамо» идет на 8-м месте.

Завтра, 26 октября, «Динамо» сыграет с «Зенитом» в 13-м туре РПЛ.

«Динамо» неважно стартовало. После Лички Карпин не улучшил ситуацию, а, пожалуй, ухудшил. По последним играм, кажется, «Динамо» стало набирать обороты, но «Зенит» всe равно значительно сильнее.

У «Динамо» не самая надeжная линия обороны, есть медленные игроки. Если в атаке «Зенит» сыграет быстро, агрессивно, то выиграет матч. В то же время «Динамо» может создать проблемы для обороны «Зенита», стал играть Константин Тюкавин, есть другие яркие футболисты. Но, я думаю, будет нерезультативный матч», – сказал Рапопорт.