Губерниев назвал клуб РПЛ, который может назначить Личку: «Мы не удивимся этому»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что экс-тренер «Динамо» Марцел Личка может оказаться в другой московской команде.
«Не допускаю возвращение Лички в «Динамо», но допускаю возвращение в другую команду из РПЛ.
Если его сейчас возьмет «Спартак», мы не удивимся этому, хотя я против иностранцев в «Спартаке», – сказал Губерниев.
- В Турции пишут, что Личка близок к увольнению из «Карагюмрюка».
- С 2023 по 2025 год тренер работал в «Динамо», а до этого – в «Оренбурге».
