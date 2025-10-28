Губерниев назвал клуб РПЛ, который может назначить Личку: «Мы не удивимся этому»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев считает, что экс-тренер «Динамо» Марцел Личка может оказаться в другой московской команде.

«Не допускаю возвращение Лички в «Динамо», но допускаю возвращение в другую команду из РПЛ.

Если его сейчас возьмет «Спартак», мы не удивимся этому, хотя я против иностранцев в «Спартаке», – сказал Губерниев.