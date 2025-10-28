Мостовой высказался о возможном приглашении Лички в «Спартак»

Александр Мостовой поделился мнением о потенциальном назначении Марцела Лички на пост главного тренера «Спартака».
«О чем я всегда и говорю – в футболе давно все придумано. Честно сказать, не верю, что он придет в «Спартак». Футбол – это не наука.
Марцел захочет вернуться в Россию, это лакомый чемпионат. Если вернется в Россию, то я ему тоже готов помочь!» – сказал Мостовой.
- В Турции пишут, что Личка близок к увольнению из «Карагюмрюка».
- С 2023 по 2025 год тренер работал в «Динамо», а до этого – в «Оренбурге».
Источник: «Матч ТВ»