ЦСКА попрощался с Бистровичем: «Спасибо за всe!»

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович покидает ЦСКА. Он присоединился к команде в 19-летнем возрасте и дебютировал за клуб в марте 2018 года.
В минувшем сезоне Бистрович внес значительный вклад в победу в FONBET Кубке России и завоевание бронзовых медалей чемпионата. ЦСКА завершил сезон РПЛ на 3-м месте, набрав 59 очков. За все время в ЦСКА он провел 127 матчей, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.
«Кристи, спасибо за всe и удачи в будущем!» – говорится в сообщении клуба.
- Бистрович становился обладателем Суперкубка России в 2018 году.
- ЦСКА, при его участии, занял 3-е место в РПЛ в сезоне-2024/25, набрав 59 очков.
- Он внес вклад в победу ЦСКА в FONBET Кубке России-2025.
Источник: официальный сайт ЦСКА