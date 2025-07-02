ЦСКА попрощался с Бистровичем: «Спасибо за всe!»

Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович покидает ЦСКА. Он присоединился к команде в 19-летнем возрасте и дебютировал за клуб в марте 2018 года.

В минувшем сезоне Бистрович внес значительный вклад в победу в FONBET Кубке России и завоевание бронзовых медалей чемпионата. ЦСКА завершил сезон РПЛ на 3-м месте, набрав 59 очков. За все время в ЦСКА он провел 127 матчей, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

«Кристи, спасибо за всe и удачи в будущем!» – говорится в сообщении клуба.