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ЦСКА попрощался с Бистровичем: «Спасибо за всe!»

Сегодня, 17:33
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Хорватский полузащитник Кристиян Бистрович покидает ЦСКА. Он присоединился к команде в 19-летнем возрасте и дебютировал за клуб в марте 2018 года.

В минувшем сезоне Бистрович внес значительный вклад в победу в FONBET Кубке России и завоевание бронзовых медалей чемпионата. ЦСКА завершил сезон РПЛ на 3-м месте, набрав 59 очков. За все время в ЦСКА он провел 127 матчей, забил 10 голов и отдал 7 голевых передач.

«Кристи, спасибо за всe и удачи в будущем!» – говорится в сообщении клуба.

  • Бистрович становился обладателем Суперкубка России в 2018 году.
  • ЦСКА, при его участии, занял 3-е место в РПЛ в сезоне-2024/25, набрав 59 очков.
  • Он внес вклад в победу ЦСКА в FONBET Кубке России-2025.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Хорватия. Футбольная лига ЦСКА Бистрович Кристиян
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