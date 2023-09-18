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    Бистрович признался, что был в шоке от Игнашевича

    Полузащитник «Балткии» Кристиян Бистрович был удивлен игре Сергея Игнашевича в ЦСКА.

    «Когда я только пришел в ЦСКА, был поражен, как ответственно он относится к игре и своему здоровью. Был в шоке, что играю с человеком, которому 38 лет! Даже на последних тренировках Сергей выкладывался на все 100 процентов. Настоящий пример профессионализма.

    С самых первых дней в команде Игнашевич относился ко мне по-отечески, общался и много подсказывал на поле», – сказал Бистрович.

    • Игнашевич сейчас возглавляет «Балтику».
    • Бистрович перешел в калининградский клуб из ЦСКА на правах аренды.

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    Источник: «Чемпионат»

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