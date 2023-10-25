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    Бистрович назвал любимое блюдо русской кухни

    Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, арендованный у ЦСКА, поделился предпочтениями в русской кухне.

    «Больше всего мне нравятся сырники, а вот борщ – не очень. Все его любят, но не я. Хотя кухня в России очень хорошая, качественная.

    Но я и сам неплохо готовлю. Каждый день делаю себе завтрак и ужин, а обедаю на базе», – сказал хорват.

    • Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года.
    • С сентября этого года полузащитник выступает за «Балтику».
    • Всего в этом сезоне Бистрович сыграл 7 матчей за 2 клуба и забил 2 гола.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.10.2023 15:28
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