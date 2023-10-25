Бистрович назвал любимое блюдо русской кухни

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович, арендованный у ЦСКА, поделился предпочтениями в русской кухне.

«Больше всего мне нравятся сырники, а вот борщ – не очень. Все его любят, но не я. Хотя кухня в России очень хорошая, качественная.

Но я и сам неплохо готовлю. Каждый день делаю себе завтрак и ужин, а обедаю на базе», – сказал хорват.