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    • Бистрович рассказал, как в Европе меняется отношение к России

    Бистрович рассказал, как в Европе меняется отношение к России

    Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос, был ли в Хорватии негатив из-за того, что полузащитник играет в России.

    «Знаю, что хорватские СМИ писали что-то нехорошее, мне присылали какие-то статьи. Но сейчас, наверное, ситуация улучшилась. В Россию приезжают многие иностранцы, и в Европе чуть спокойнее к этому относятся. Вижу это по своим родителям. В прошлом году они тяжело переносили мой отъезд в Россию, но сейчас все прошло легко. Более того, на следующей неделе они сами ко мне приедут», – сказал Бистрович.

    • Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года.
    • С сентября этого года полузащитник выступает за «Балтику».
    • Всего в этом сезоне Бистрович сыграл семь матчей за два клуба и забил два гола.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    25.10.2023 12:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +13447

      Вомбат 26 октября, 10:10

      Поверьте, в Европе оно вовсе не меняется и меняться не может. Это просто мнение футболиста, который судит по своим родителям. Те думали, что ему в России что-то угрожает, а теперь поняли, что нет. Только и всего.

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      Рейтинг: +10

      Q05045511q 25 октября, 14:14

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      0
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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 14:09

      Да уж , читаешь , это смех или глупость ?

      1
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      Рейтинг: +27652

      slavutiq70 > Алексей З 25 октября, 15:30

      Ну посмейся ....достал уже всех своим негативом ....

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З > slavutiq70 25 октября, 15:36

      Чему смеяться ?
      Сходи на Братское , посмотри новые захоронения, потом расскажешь какое впечатление это производит.
      Скажешь к чему это ?
      Так это косвенный ответ почему в Европе к нам относятся с опаской.

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      Рейтинг: +27652

      slavutiq70 > Алексей З 26 октября, 14:17

      мне не надо не куда ходить . знаю эту всю кашу не по наслышке . а ***** эта была не избежна ...с 2014 года всё к этому шло ...когда они в 2014 заживо сожгли десятки людей в ..доме профсоюзов..было понятно к чему это всё приведёт ...

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