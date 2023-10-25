Бистрович рассказал, как в Европе меняется отношение к России

Поверьте, в Европе оно вовсе не меняется и меняться не может. Это просто мнение футболиста, который судит по своим родителям. Те думали, что ему в России что-то угрожает, а теперь поняли, что нет. Только и всего.
Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос, был ли в Хорватии негатив из-за того, что полузащитник играет в России.
«Знаю, что хорватские СМИ писали что-то нехорошее, мне присылали какие-то статьи. Но сейчас, наверное, ситуация улучшилась. В Россию приезжают многие иностранцы, и в Европе чуть спокойнее к этому относятся. Вижу это по своим родителям. В прошлом году они тяжело переносили мой отъезд в Россию, но сейчас все прошло легко. Более того, на следующей неделе они сами ко мне приедут», – сказал Бистрович.
- Бистрович перешел в ЦСКА в январе 2018 года.
- С сентября этого года полузащитник выступает за «Балтику».
- Всего в этом сезоне Бистрович сыграл семь матчей за два клуба и забил два гола.