Бистрович рассказал, как в Европе меняется отношение к России

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович ответил на вопрос, был ли в Хорватии негатив из-за того, что полузащитник играет в России.

«Знаю, что хорватские СМИ писали что-то нехорошее, мне присылали какие-то статьи. Но сейчас, наверное, ситуация улучшилась. В Россию приезжают многие иностранцы, и в Европе чуть спокойнее к этому относятся. Вижу это по своим родителям. В прошлом году они тяжело переносили мой отъезд в Россию, но сейчас все прошло легко. Более того, на следующей неделе они сами ко мне приедут», – сказал Бистрович.