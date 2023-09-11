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    ЦСКА отдаст Бистровича в аренду другому клубу РПЛ

    Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

    Московский клуб отдаст его в аренду «Балтике» с правом выкупа за 750 тысяч евро.

    «Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошeл на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич«, – сообщил источник.

    • В прошлом сезоне хорват побывал в двух арендах.
    • Сначала он выступал за «Лечче», а зимой перебрался в «Фортуну Ситтард».
    • Контракт Бистровича с ЦСКА истекает в 2025 году.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.09.2023 22:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +516

      odessakmv 56 минут назад

      Клоунада какая-то с этим Бистровичем

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