ЦСКА отдаст Бистровича в аренду другому клубу РПЛ

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.

Московский клуб отдаст его в аренду «Балтике» с правом выкупа за 750 тысяч евро.

«Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошeл на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич«, – сообщил источник.