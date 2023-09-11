ЦСКА отдаст Бистровича в аренду другому клубу РПЛ

Стало известно, где продолжит карьеру полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович.
Московский клуб отдаст его в аренду «Балтике» с правом выкупа за 750 тысяч евро.
«Зарплату игрока будет полностью платить калининградский клуб, ради этого Бистрович пошeл на понижение зарплаты. В его трансфере был очень заинтересован Сергей Игнашевич«, – сообщил источник.
- В прошлом сезоне хорват побывал в двух арендах.
- Сначала он выступал за «Лечче», а зимой перебрался в «Фортуну Ситтард».
- Контракт Бистровича с ЦСКА истекает в 2025 году.
Источник: «Чемпионат»