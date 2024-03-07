Бистрович: «Европейцы меняют отношение к России в лучшую сторону»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович заявил об изменении мнения о России в Европе.

«В Европе меняется отношение к России. Люди там не смотрят на вашу страну так, как последние два года. Трансферы из Европы снова возможны. Да даже на примере моей семьи!

Около года назад мне нужно было вернуться в Россию. В тот момент моя мама была сильно против этого, не хотела меня отпускать. А сейчас уже все хорошо, она приезжала ко мне в гости в Калининград. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все было как раньше. Хочется, чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в еврокубки», – сказал хорват.