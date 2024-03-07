Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Бистрович: «Европейцы меняют отношение к России в лучшую сторону»

    Бистрович: «Европейцы меняют отношение к России в лучшую сторону»

    Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович заявил об изменении мнения о России в Европе.

    «В Европе меняется отношение к России. Люди там не смотрят на вашу страну так, как последние два года. Трансферы из Европы снова возможны. Да даже на примере моей семьи!

    Около года назад мне нужно было вернуться в Россию. В тот момент моя мама была сильно против этого, не хотела меня отпускать. А сейчас уже все хорошо, она приезжала ко мне в гости в Калининград. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все было как раньше. Хочется, чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в еврокубки», – сказал хорват.

    • 25-летний футболист перешел в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена».
    • В сентябре 2023 года Бистрович ушел в аренду в «Балтику», где в 16 матчах отметился 2 голами и 1 результативным пасом.
    • Летом Кристиян должен вернуться в Москву.

    Новости по теме
    Бистрович назвал две вещи, которые его раздражают в России 5
    Бывший игрок ЦСКА назвал отличия европейцев от россиян 2
    Бистрович заявил о «большом преимуществе» «Балтики» над «Спартаком» 6
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:44
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    WILDLING_HRUNDEL
    1709826165
    Люди везде люди...то что творят это нелюди
    Ответить
    alefreddy
    1709828482
    твоими устами да мед пить
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+