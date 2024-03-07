Бистрович: «Европейцы меняют отношение к России в лучшую сторону»

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович заявил об изменении мнения о России в Европе.
«В Европе меняется отношение к России. Люди там не смотрят на вашу страну так, как последние два года. Трансферы из Европы снова возможны. Да даже на примере моей семьи!
Около года назад мне нужно было вернуться в Россию. В тот момент моя мама была сильно против этого, не хотела меня отпускать. А сейчас уже все хорошо, она приезжала ко мне в гости в Калининград. Конечно, мне бы хотелось, чтобы все было как раньше. Хочется, чтобы российские клубы как можно быстрее вернулись в еврокубки», – сказал хорват.
- 25-летний футболист перешел в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена».
- В сентябре 2023 года Бистрович ушел в аренду в «Балтику», где в 16 матчах отметился 2 голами и 1 результативным пасом.
- Летом Кристиян должен вернуться в Москву.