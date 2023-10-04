Бистрович дал совет всем российским футболистам

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович обратился к российским футболистам.

– Кто из россиян, выступающих в ЦСКА, смог бы заиграть в Европе?

– Многие российские футболисты могут играть в Европе. Я по-прежнему думаю, что в РПЛ хороший уровень футбола. Россияне в ЦСКА – хорошие игроки.

Например, Чалов уже был в Европе и показал, что может там играть. И остальные футболисты тоже могут.

Я посоветовал бы каждому россиянину поехать в Европу, попробовать поиграть в другом чемпионате, посмотреть на себя.