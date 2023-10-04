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    Бистрович дал совет всем российским футболистам

    Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович обратился к российским футболистам.

    – Кто из россиян, выступающих в ЦСКА, смог бы заиграть в Европе?

    – Многие российские футболисты могут играть в Европе. Я по-прежнему думаю, что в РПЛ хороший уровень футбола. Россияне в ЦСКА – хорошие игроки.

    Например, Чалов уже был в Европе и показал, что может там играть. И остальные футболисты тоже могут.

    Я посоветовал бы каждому россиянину поехать в Европу, попробовать поиграть в другом чемпионате, посмотреть на себя.

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    Источник: Sport24

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    04.10.2023 14:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +388

      fadda 4 октября, 15:11

      Что он сам то не едет?)

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