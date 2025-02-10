Бистрович: «Уже все знают, что в России все не так, как пишут журналисты в Европе»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович признался, что раньше он боялся находиться в России, но сейчас чувствует себя в безопасности.

«Поначалу было беспокойство по поводу моей безопасности, как раз два-три года назад. Было много вопросов об этом, но сейчас все уже знают, что в Москве нормальная ситуация, нормальная жизнь.

Вся моя семья и несколько друзей уже были у меня в Москве в прошлом году, и они увидели, что все тут хорошо.

Когда слышат, что я отправляюсь в Россию, есть много людей, которые думают: «Куда ты едешь?!» Но когда я объясняю им, что все не так, как они думают, они успокаиваются.

Не могу сказать, что есть какие-то стереотипы. Все в моем окружении знают, что все нормально. За последний год меня редко спрашивали: «А как там в России?» Уже все знают, что все не так, как пишут журналисты в Европе», – сказал Бистрович.