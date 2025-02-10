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  • Бистрович: «Уже все знают, что в России все не так, как пишут журналисты в Европе»

Бистрович: «Уже все знают, что в России все не так, как пишут журналисты в Европе»

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович признался, что раньше он боялся находиться в России, но сейчас чувствует себя в безопасности.

«Поначалу было беспокойство по поводу моей безопасности, как раз два-три года назад. Было много вопросов об этом, но сейчас все уже знают, что в Москве нормальная ситуация, нормальная жизнь.

Вся моя семья и несколько друзей уже были у меня в Москве в прошлом году, и они увидели, что все тут хорошо.

Когда слышат, что я отправляюсь в Россию, есть много людей, которые думают: «Куда ты едешь?!» Но когда я объясняю им, что все не так, как они думают, они успокаиваются.

Не могу сказать, что есть какие-то стереотипы. Все в моем окружении знают, что все нормально. За последний год меня редко спрашивали: «А как там в России?» Уже все знают, что все не так, как пишут журналисты в Европе», – сказал Бистрович.

  • 26-летний хорват присоединился к ЦСКА в 2018 году.
  • Сезоны-2021/22 и 2022/23 он проводил в заграничных арендах.
  • С лета 2023-го Бистрович снова играет в России.

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Источник: «Р-Спорт»

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Комментарии (3)
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VPERDIV SPARTAK
1739205099
Так почти про все страны говорят зачем то ) люди везде живут как люди обычные
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...короче
1739205107
..."Нет, ребята, всё не так. Всё не так, ребята!"(с)...
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Spartak_forv@
1739207233
Так он про Москву или Россию?
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