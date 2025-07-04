Бистрович ответил, готов ли он после ЦСКА перейти в «Зенит» или «Спартак»

Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о своем будущем.
27-летний хорват готов остаться в РПЛ, но исключил переход в «Спартак» или «Зенит».
– Что с твоим будущим? Есть предложения?
– Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение.
– Варианты из России рассматриваешь?
– Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ, уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей.
– Допустим, на тебя выйдут «Зенит» или «Спартак»...
– После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов!
- ЦСКА официально объявил об уходе Бистровича 2 июля.
- В прошлом сезоне хорват провел за армейцев 31 матч и забил 2 гола.
- Бистрович принадлежал ЦСКА с 2018 года, но за это время 5 раз уходил в аренду.
Источник: «Спорт-Экспресс»