Бистрович ответил, готов ли он после ЦСКА перейти в «Зенит» или «Спартак»

Экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович высказался о своем будущем.

27-летний хорват готов остаться в РПЛ, но исключил переход в «Спартак» или «Зенит».

– Что с твоим будущим? Есть предложения?

– Разговоры и звонки есть, но конкретных предложений пока нет. Рассматриваю все возможные варианты и приму итоговое решение.

– Варианты из России рассматриваешь?

– Конечно. Мне очень нравится в России, долго здесь жил. Я прекрасно знаю РПЛ, уровень лиги и хорошо говорю на русском языке. Но, скорее всего, продолжу карьеру за границей.

– Допустим, на тебя выйдут «Зенит» или «Спартак»...

– После стольких лет в ЦСКА не могу себя представить в футболке этих клубов!