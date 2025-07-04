Бистрович объяснил, почему ушел из ЦСКА

Полузащитник Кристиян Бистрович высказался о своем уходе из ЦСКА
– Расскажи, как велись переговоры с клубом и почему решение так затянулось?
– Переговоры по новому контракту были до и после суперфинала Кубка России. Но когда ушел Марко Николич, ситуация изменилась. Все общение было поставлено на паузу до назначения Фабио Челестини. А потом серьезных переговоров не было...
– То есть после назначения Челестини ты сразу понял, что покинешь ЦСКА?
– Да. Потому что конкретных переговоров с руководством не было.
– Общался лично с Челестини?
– Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлен, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы.
- ЦСКА официально объявил об уходе 27-летнего Бистровича 2 июля.
- В прошлом сезоне хорват провел за московский клуб 31 матч, забил 2 гола.
- Бистрович принадлежал ЦСКА с 2018 года, но за это время пять раз уходил в аренду.