Бистрович объяснил, почему ушел из ЦСКА

Полузащитник Кристиян Бистрович высказался о своем уходе из ЦСКА

– Расскажи, как велись переговоры с клубом и почему решение так затянулось?

– Переговоры по новому контракту были до и после суперфинала Кубка России. Но когда ушел Марко Николич, ситуация изменилась. Все общение было поставлено на паузу до назначения Фабио Челестини. А потом серьезных переговоров не было...

– То есть после назначения Челестини ты сразу понял, что покинешь ЦСКА?

– Да. Потому что конкретных переговоров с руководством не было.

– Общался лично с Челестини?

– Нет, я с ним ни разу не разговаривал. Общались только с руководителями клуба. Они совместно с тренером приняли решение, что со мной контракт не будет продлен, так как в составе достаточно полузащитников для новой схемы.