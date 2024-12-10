ЦСКА готов расстаться с двумя игроками при снятии трансферного бана

ЦСКА может отдать в аренду нападающего Секу Койта и продать полузащитника Кристияна Бистровича во время зимнего трансферного окна.

По данным «РБ Спорт», московский клуб готов расстаться с ними только в случае снятия запрета на трансферы, наложенного ФИФА.

В ближайшее время ЦСКА должен оплатить задолженность перед «Херенвеном» за нигерийского нападающего Чидеру Эджуке в размере 3 миллионов евро. После этого трансферный бан будет снят.

25-летний малийский нападающий Секу Койта провел в этом сезоне за ЦСКА 20 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

26-летний полузащитник Бистрович сыграл в текущем сезоне в 15 встречах за красно-синих, забил 1 мяч.

Контракт хорвата с клубом истекает летом 2025 года.

Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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