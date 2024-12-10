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    • ЦСКА готов расстаться с двумя игроками при снятии трансферного бана

    ЦСКА готов расстаться с двумя игроками при снятии трансферного бана

    ЦСКА может отдать в аренду нападающего Секу Койта и продать полузащитника Кристияна Бистровича во время зимнего трансферного окна.

    По данным «РБ Спорт», московский клуб готов расстаться с ними только в случае снятия запрета на трансферы, наложенного ФИФА.

    В ближайшее время ЦСКА должен оплатить задолженность перед «Херенвеном» за нигерийского нападающего Чидеру Эджуке в размере 3 миллионов евро. После этого трансферный бан будет снят.

    • 25-летний малийский нападающий Секу Койта провел в этом сезоне за ЦСКА 20 матчей, забил 1 гол, отдал 1 передачу.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
    • 26-летний полузащитник Бистрович сыграл в текущем сезоне в 15 встречах за красно-синих, забил 1 мяч.
    • Контракт хорвата с клубом истекает летом 2025 года.
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    10.12.2024 12:59
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    Комментарии (1)
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    1733825842
    В центре сплошные "одуванчики" и престарелый Трезвич,а Бистровича отдают.Койта не жалко,как и странно то,что не намерены выгнать "пенсионера" и Рапу."Бесплатному нехилую зрЯплату отстёгивают,а за Рапу 400 000 евро до конца сезона отдали,плюс зрЯплата сопернику Соболева,по показателям.А всё "денег нет"...
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