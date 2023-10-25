Бистрович высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о турнирной ситуации в РПЛ сезона-2023/2024. По мнению игрока, будет интересно, если в чемпионате России сменится чемпион, ведь у «Зенита» уже нет прежней мотивации.

«Какая цель у «Балтики» на сезон? Главное – остаться в премьер-лиге, куда наш клуб пробился впервые за 25 лет. Ради этой задачи мы максимально выкладываемся на тренировках и стараемся набирать как можно больше очков в каждой игре.

Лидерство «Краснодара» – шок? У них всегда была хорошая команда. Может, у «Зенита» уже нет прежней мотивации. Но, конечно, будет интереснее, если чемпион в РПЛ наконец-то сменится. Посмотрим, что случится в концовке!» – сказал Бистрович.