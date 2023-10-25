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    Бистрович высказался о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

    Полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович высказался о турнирной ситуации в РПЛ сезона-2023/2024. По мнению игрока, будет интересно, если в чемпионате России сменится чемпион, ведь у «Зенита» уже нет прежней мотивации.

    «Какая цель у «Балтики» на сезон? Главное – остаться в премьер-лиге, куда наш клуб пробился впервые за 25 лет. Ради этой задачи мы максимально выкладываемся на тренировках и стараемся набирать как можно больше очков в каждой игре.

    Лидерство «Краснодара» – шок? У них всегда была хорошая команда. Может, у «Зенита» уже нет прежней мотивации. Но, конечно, будет интереснее, если чемпион в РПЛ наконец-то сменится. Посмотрим, что случится в концовке!» – сказал Бистрович.

    • Хорватский полузащитник был арендован «Балтикой» у ЦСКА 14 сентября.
    • Всего в этом сезоне Бистрович сыграл семь матчей за два клуба и забил два гола.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    25.10.2023 12:29
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