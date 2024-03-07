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    Бистрович назвал игрока ЦСКА, которого боялся

    Полузащитник Кристиян Бистрович вспомнил первые недели в ЦСКА в 2018 году.

    – Ты застал последние полгода легенд ЦСКА. Каково это было?

    – Помню, я с ними в квадрат играл. Если даeшь передачу на десять см не туда, куда надо, они тебя сразу в центр ставят. Я многому у них научился, наблюдал за ними. Тот же Игорь Акинфеев всегда на одном уровне. Думаю, он ещe пять сезонов проведeт на высшем уровне.

    – Про крики Понтуса Вернблума ходят легенды.

    – Ох, да, я про него забыл! Он всегда кричал на меня, хотя он кричал на всех. Помню, играем двухсторонку, я играл в опорной зоне. И два раза подряд мне дают пас, а я разворачиваюсь с мячом не по внешнему радиусу, как надо, а по внутреннему, из-за чего у меня отнимают мяч. После второго раза ко мне подошeл Вернблум и спокойно объяснил, что надо разворачиваться по внешней стороне. Я ему: «Хорошо, хорошо». И вот продолжаем играть, мне дают пас, и я снова повторяю ту же ошибку, и всe – Понтус взорвался. Ох, как он кричал: «Ну что я тебе говорил!?». Конечно, когда тебе 19 лет, а на тебя орeт Понтус – это страшно.

    • 25-летний футболист перешел в ЦСКА в январе 2018 года из хорватского «Славена».
    • В сентябре 2023 года Бистрович ушел в аренду в «Балтику», где в 16 матчах отметился 2 голами и 1 результативным пасом.
    • Летом Кристиян должен вернуться в Москву.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.03.2024 22:27
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    Комментарии (2)
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    WILDLING_HRUNDEL
    1709842221
    Понтус был монстром точно!)) Боец
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    VPERDIV SPARTAK
    1709843219
    Ещё были Ковтун,Горлукович..
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