Бистрович назвал игрока ЦСКА, которого боялся

Полузащитник Кристиян Бистрович вспомнил первые недели в ЦСКА в 2018 году.

– Ты застал последние полгода легенд ЦСКА. Каково это было?

– Помню, я с ними в квадрат играл. Если даeшь передачу на десять см не туда, куда надо, они тебя сразу в центр ставят. Я многому у них научился, наблюдал за ними. Тот же Игорь Акинфеев всегда на одном уровне. Думаю, он ещe пять сезонов проведeт на высшем уровне.

– Про крики Понтуса Вернблума ходят легенды.

– Ох, да, я про него забыл! Он всегда кричал на меня, хотя он кричал на всех. Помню, играем двухсторонку, я играл в опорной зоне. И два раза подряд мне дают пас, а я разворачиваюсь с мячом не по внешнему радиусу, как надо, а по внутреннему, из-за чего у меня отнимают мяч. После второго раза ко мне подошeл Вернблум и спокойно объяснил, что надо разворачиваться по внешней стороне. Я ему: «Хорошо, хорошо». И вот продолжаем играть, мне дают пас, и я снова повторяю ту же ошибку, и всe – Понтус взорвался. Ох, как он кричал: «Ну что я тебе говорил!?». Конечно, когда тебе 19 лет, а на тебя орeт Понтус – это страшно.