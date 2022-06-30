Президент «Ростова» прокомментировал продление контрактов с Карпиным и Онопко

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о решении клуба заключить новые соглашения с главным тренером Валерием Карпиным и его помощником Виктором Онопко.
«Нам было важно, чтобы Валерий Георгиевич и Виктор Савельевич продолжили работу в футбольном клубе «Ростов». Мы подписали соглашения сроком на четыре года.
Уверен, что продолжение нашего сотрудничества принесeт пользу клубу в долгосрочной перспективе, а команда будет радовать болельщиков красивой и яркой игрой», – сказал Арутюнянц.
- Карпин вернулся в команду в марте этого года.
- Тренер совмещает работу в донском клубе и сборной России.
- В сезоне-2021/22 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.
Источник: сайт «Ростова»