Президент «Ростова» прокомментировал продление контрактов с Карпиным и Онопко

Ну, что.
Отличные тренеры для ПРОВИНЦИАЛЬНОГО клуба, где, основной доход - перепродажа игроков с большой выгодой.
ИГРУ ставят команде привлекательную с болельщицкой точки зрения и, главное, за результат не особо спрашивают, т. е. тренеры работают творчески, раскрепощённо.
С Карпиным у Ростова это хорошо получалось, а после прихода в тренерский штаб Ростова ещё и Онопко, и, думаю, дальше будет ещё лучше.
Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о решении клуба заключить новые соглашения с главным тренером Валерием Карпиным и его помощником Виктором Онопко.
«Нам было важно, чтобы Валерий Георгиевич и Виктор Савельевич продолжили работу в футбольном клубе «Ростов». Мы подписали соглашения сроком на четыре года.
Уверен, что продолжение нашего сотрудничества принесeт пользу клубу в долгосрочной перспективе, а команда будет радовать болельщиков красивой и яркой игрой», – сказал Арутюнянц.
- Карпин вернулся в команду в марте этого года.
- Тренер совмещает работу в донском клубе и сборной России.
- В сезоне-2021/22 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.