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Президент «Ростова» прокомментировал продление контрактов с Карпиным и Онопко

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц высказался о решении клуба заключить новые соглашения с главным тренером Валерием Карпиным и его помощником Виктором Онопко.

«Нам было важно, чтобы Валерий Георгиевич и Виктор Савельевич продолжили работу в футбольном клубе «Ростов». Мы подписали соглашения сроком на четыре года.

Уверен, что продолжение нашего сотрудничества принесeт пользу клубу в долгосрочной перспективе, а команда будет радовать болельщиков красивой и яркой игрой», – сказал Арутюнянц.

  • Карпин вернулся в команду в марте этого года.
  • Тренер совмещает работу в донском клубе и сборной России.
  • В сезоне-2021/22 «Ростов» финишировал в РПЛ на 9-м месте.

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Источник: сайт «Ростова»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +19300

    derrik2000 38 минут назад

    Ну, что.
    Отличные тренеры для ПРОВИНЦИАЛЬНОГО клуба, где, основной доход - перепродажа игроков с большой выгодой.
    ИГРУ ставят команде привлекательную с болельщицкой точки зрения и, главное, за результат не особо спрашивают, т. е. тренеры работают творчески, раскрепощённо.
    С Карпиным у Ростова это хорошо получалось, а после прихода в тренерский штаб Ростова ещё и Онопко, и, думаю, дальше будет ещё лучше.

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    Рейтинг: +191

    Африк@нская 4yмa cвинeй > derrik2000 6 минут назад

    Щас ещё купят Агаларова и будут вас драть раком

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