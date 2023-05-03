Онопко назвал самых злых футболистов «Ростова»

Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о самых злых футболистов в команде.

– Кто самый злой футболист «Ростова»?

– Мелехин и Осипенко. Злые по-спортивному ребята. Глебов и Лангович. Понятно, есть молодые, кто еще стесняется. А стесняться не надо, нельзя только хамить, а злость – это нормально.

«Ростов» занимает 2-е место в РПЛ.

Следующий матч команда проведет 6 мая против «Факела».

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