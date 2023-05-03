Онопко назвал самых злых футболистов «Ростова»

У них не всегда хватает мастерства в игре. Поэтому и часто грубят особенно Мелёхин.
Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о самых злых футболистов в команде.
– Кто самый злой футболист «Ростова»?
– Мелехин и Осипенко. Злые по-спортивному ребята. Глебов и Лангович. Понятно, есть молодые, кто еще стесняется. А стесняться не надо, нельзя только хамить, а злость – это нормально.
- «Ростов» занимает 2-е место в РПЛ.
- Следующий матч команда проведет 6 мая против «Факела».
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