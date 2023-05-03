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    Онопко назвал самых злых футболистов «Ростова»

    Тренер «Ростова» Виктор Онопко рассказал о самых злых футболистов в команде.

    – Кто самый злой футболист «Ростова»?

    – Мелехин и Осипенко. Злые по-спортивному ребята. Глебов и Лангович. Понятно, есть молодые, кто еще стесняется. А стесняться не надо, нельзя только хамить, а злость – это нормально.

    • «Ростов» занимает 2-е место в РПЛ.
    • Следующий матч команда проведет 6 мая против «Факела».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2023 16:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +887

      sined1951 1 час назад

      У них не всегда хватает мастерства в игре. Поэтому и часто грубят особенно Мелёхин.

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      Рейтинг: +1000

      эд100 8 часов назад

      мелехин просто грязно и грубо играет, при чём тут спортивная злость...

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