Онопко рассказал, обижается ли он, когда его называют «лысый»

Тренер сборной России Виктор Онопко рассказал, как реагирует на оскорбления.

— Вы производите впечатление спокойного, неконфликтного человека. Вас что-то вообще может вывести из себя?

— Несправедливость. Как на поле, так и в жизни. Оскорбления. Но не все. Скажут на меня «Лысый» или «Дурак», не обижусь. Но бывают такие, за которые на поле могу убить.

— Когда последний раз закипали?

— Последнее время меня из себя выводят только наши судьи. Я стараюсь контролировать свои эмоции, но иногда это просто невозможно. Меня иногда прям колотит внутри от решений, которые они принимают. Кричу обычно на резервных и линейных.

При этом, я стараюсь не оскорблять судей и не материться. Я просто агрессивно указываю на ошибки (смеется). За полем я мог бы, может, и похуже что-то сделать с судьей. Но на стадионе — нельзя. Сильнее всего в этом сезоне кричал на игре с «Факелом», в Воронеже.

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