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    Онопко вспомнил, как отдыхал с Карпиным: «Водка нам уже не лезла, сливали ее в цветы»

    Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал об отпуске с экс-игроком «Спартака» во время выступлений в Испании.

    — Карпин недавно рассказывал — когда вы оба играли в Испании, каждый отпуск проводили вместе. Помните самый крутой?

    — Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву. Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда.

    Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя. Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: «Они сливают! Штрафную им!».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1690

      jek718875 36 минут назад

      Из-за лысого Анопка,за кордоном будут думать, что в России мужички-слабочки

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      Рейтинг: +24857

      bset 1 час назад

      Может нам надо выделять миллиарды на развитие литрбола? А потом добиваться добавление его и танкового биатлона на олимпиаду.

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      Рейтинг: +3169

      Ziklop 2 часа назад

      Вот он такой наш футбол и есть, не играть не могут им тяжело, ни пить им тоже тяжело!

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