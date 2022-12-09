Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Онопко вспомнил, как отдыхал с Карпиным: «Водка нам уже не лезла, сливали ее в цветы»

Онопко вспомнил, как отдыхал с Карпиным: «Водка нам уже не лезла, сливали ее в цветы»

9 декабря 2022, 12:33
3

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал об отпуске с экс-игроком «Спартака» во время выступлений в Испании.

— Карпин недавно рассказывал — когда вы оба играли в Испании, каждый отпуск проводили вместе. Помните самый крутой?

— Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву. Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда.

Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя. Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: «Они сливают! Штрафную им!».

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
РПЛ за три года покинули почти 40 судей 15
78-летний экс-тренер Англии Ходжсон вернулся к работе 2
Семшов раскритиковал судей матча «Спартак» – ЦСКА 9
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Онопко Виктор Карпин Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ziklop
1670579988
Вот он такой наш футбол и есть, не играть не могут им тяжело, ни пить им тоже тяжело!
Ответить
jek718875
1670585698
Из-за лысого Анопка,за кордоном будут думать, что в России мужички-слабочки
Ответить
yorgenbarenz
1670592062
Офигевшие рожи.В цветы выливали водку.Кто деньги своим трудом зарабатывает, станет так поступать?
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
7
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
5
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
1
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:50
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:48
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:46
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
7
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
4
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
4
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
9
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+