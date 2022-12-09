Онопко вспомнил, как отдыхал с Карпиным: «Водка нам уже не лезла, сливали ее в цветы»

Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказал об отпуске с экс-игроком «Спартака» во время выступлений в Испании.

— Карпин недавно рассказывал — когда вы оба играли в Испании, каждый отпуск проводили вместе. Помните самый крутой?

— Он был в Америке. Ездили с Карпиным и Никифоровым в Нью-Йорк к нашим друзьям — хоккеистам Немчинову и Карповцеву. Было классно — играли в футбол, плавали в бассейне, пили пиво. Водку тоже иногда.

Хоккеисты очень сильные люди — крепче футболистов в плане алкоголя. Доходило до того, что водка нам уже не лезла, и мы ее сливали в цветы, а хоккеисты продолжали. Потом заметили: «Они сливают! Штрафную им!».

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