Мостовой: «Я обижен на весь футбольный мир? Не собираюсь слушать бред Онопко»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Виктора Онопко, который заявил, что Мостовой «обижен на весь футбольный мир».

«Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха?

Они все выдумывают, не понимаю их. Знаете, я многим нравился и нравлюсь. По всем этим вопросам отвечу позже, когда придет время. Как говорят: «Я не обижаюсь, я делаю выводы», — сказал Мостовой.

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