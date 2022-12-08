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    Мостовой: «Я обижен на весь футбольный мир? Не собираюсь слушать бред Онопко»

    Экс-игрок сборной России Александр Мостовой отреагировал на слова Виктора Онопко, который заявил, что Мостовой «обижен на весь футбольный мир».

    «Пусть делают, что хотят. Не собираюсь постоянно слушать этот бред. Почему я должен быть обижен на футбольный мир, ха-ха?

    Они все выдумывают, не понимаю их. Знаете, я многим нравился и нравлюсь. По всем этим вопросам отвечу позже, когда придет время. Как говорят: «Я не обижаюсь, я делаю выводы», — сказал Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3610

      lordmrv 21 минуту назад

      Его ха-ха, напоминает мне гы-гы некоторых на этом сайте. Одного поля ягодки.

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