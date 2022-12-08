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Онопко: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью»

8 декабря 2022, 11:43
4

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об Александре Мостовом.

– Кстати, об экспертах. Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Он же постоянно вас критикует!

– Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались.

Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить.

Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят.

Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?

– На какую?

– Критика должна быть объективной. Я к Мостовому отношусь нормально. Но когда он за футболистов 90-х годов говорит такие вещи... Не понимаю, как так можно.

Он только по своей вине не состоялся, как тренер. Хотя вон, в Медиалиге он уже попробовал – последнее место заняли. Саше нужно искать больше позитива в футболе.

– Кажется, будто он живет своим легендарным прошлым.

– Это неплохо. Думаю, люди помнят его игры. Но Карпин в Виго тоже играл на очень высоком уровне. Возможно, даже на более высоком, чем Мостовой.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Онопко Виктор Мостовой Александр
Комментарии (4)
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Дядя Серёжа
1670491074
Мостовой рушит мосты с прошлым и не строит в будущее... так - временные переправы
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Беспонтий
1670491567
утомили красно белые селебрити лишь бы жёлтою лопатой помахать
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моэм
1670492534
Мостовой мог бы много пользы принести футболу , но он просто лентяй ....почти все известные и неизвестные бывшие футболисты закончили ВШТ , получили категории и попытались тренировать начав с низших лиг.... но Мостовой даже не попытался и это сделать ....бакланит , да и только .
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DOCTOR PENALTY
1670493373
Мостовому явно надо остановиться и перезагрузиться, иначе - пропасть.
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