Онопко: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью»

Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об Александре Мостовом.

– Кстати, об экспертах. Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Он же постоянно вас критикует!

– Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались.

Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить.

Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят.

Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?

– На какую?

– Критика должна быть объективной. Я к Мостовому отношусь нормально. Но когда он за футболистов 90-х годов говорит такие вещи... Не понимаю, как так можно.

Он только по своей вине не состоялся, как тренер. Хотя вон, в Медиалиге он уже попробовал – последнее место заняли. Саше нужно искать больше позитива в футболе.

– Кажется, будто он живет своим легендарным прошлым.

– Это неплохо. Думаю, люди помнят его игры. Но Карпин в Виго тоже играл на очень высоком уровне. Возможно, даже на более высоком, чем Мостовой.

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