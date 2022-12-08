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    Онопко: «Мостовой озлоблен своей невостребованностью»

    Тренер сборной России Виктор Онопко высказался об Александре Мостовом.

    – Кстати, об экспертах. Какая кошка пробежала между Мостовым и тренерским штабом сборной? Он же постоянно вас критикует!

    – Как таковой кошки нет. Мы с Сашей вместе играли за ветеранов «Спартака», нормально общались.

    Но Мостовой озлоблен своей невостребованностью. У него нет тренерской категории, которую он вполне мог получить.

    Саша обижен на весь футбольный мир. От него идет только один негатив. Поэтому ему журналисты всегда и звонят.

    Может, ему стоит поменять тактику своих коротких интервью?

    – На какую?

    – Критика должна быть объективной. Я к Мостовому отношусь нормально. Но когда он за футболистов 90-х годов говорит такие вещи... Не понимаю, как так можно.

    Он только по своей вине не состоялся, как тренер. Хотя вон, в Медиалиге он уже попробовал – последнее место заняли. Саше нужно искать больше позитива в футболе.

    – Кажется, будто он живет своим легендарным прошлым.

    – Это неплохо. Думаю, люди помнят его игры. Но Карпин в Виго тоже играл на очень высоком уровне. Возможно, даже на более высоком, чем Мостовой.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2174

      моэм 6 секунд назад

      Мостовой мог бы много пользы принести футболу , но он просто лентяй ....почти все известные и неизвестные бывшие футболисты закончили ВШТ , получили категории и попытались тренировать начав с низших лиг.... но Мостовой даже не попытался и это сделать ....бакланит , да и только .

      0
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      Рейтинг: +7567

      Беспонтий 16 минут назад

      утомили красно белые селебрити
      лишь бы жёлтою лопатой помахать

      1
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      Рейтинг: +5250

      Дядя Серёжа 24 минуты назад

      Мостовой рушит мосты с прошлым и не строит в будущее... так - временные переправы

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