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    Онопко предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

    Тренер сборной России Виктор Онопко считает, что национальная команда преодолела бы групповой этап на ЧМ-2022.

    – ЧМ в разгаре. Как считаете: как бы на нем выступила сборная России?

    – Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы.

    – Вернемся к сборной. Как думаете, когда с нее снимут бан?

    – Я надеюсь год – максимум. Будем биться за выход на ЧМ-2026.

    • ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
    • Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
    • На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +47

      Slavan52 17 минут назад

      Верится с трудом

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