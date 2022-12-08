Онопко предположил, как выступила бы Россия на ЧМ-2022

Тренер сборной России Виктор Онопко считает, что национальная команда преодолела бы групповой этап на ЧМ-2022.
– ЧМ в разгаре. Как считаете: как бы на нем выступила сборная России?
– Мы точно не были бы проходной командой. Я считаю, что мы бы вышли из группы.
– Вернемся к сборной. Как думаете, когда с нее снимут бан?
– Я надеюсь год – максимум. Будем биться за выход на ЧМ-2026.
- ЧМ-2022 продлится до 18 декабря.
- Россию не допустили к участию в стыках прошлой весной.
- На предыдущем мундиале россияне дошли до 1/4 финала.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!
Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022
Календарь оставшихся матчей ЧМ-2022
Результаты прошедших матчей ЧМ-2022
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: Sport24