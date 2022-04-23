Онопко – о дружбе с Карпиным: «Выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино»

Виктор Онопко рассказал о своих отношениях с Валерием Карпиным, в тренерский штаб которого он входит в «Ростове» и сборной России.

– Сколько лет вашей дружбе с Карпиным? 30?

– Получается так. Зимой-1991/1992 я переехал из Донецка в «Спартак». Валера тоже тогда жил на базе. Там и познакомились, сдружились.

У нас вся команда тесно общалась вне поля, и это потом помогало в игре. Мы выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино.

Это был важнейший компонент в формировании новой команды, и Романцев уделял ему большое внимание.

– Валерий Георгиевич в молодости больше по бильярду или домино специализировался?

– Там в основном картeжники были: объединялись в команды, рубились. Тогда это модно было. А я нарды, настольный теннис предпочитал.

– Судя по фото из личного архива, в Испании тоже поддерживали отношения?

– Мы со спартаковских времeн отпуска проводили вместе и, даже разъехавшись по разным командам, сохранили эту традицию.

Обычно делили каникулы на два этапа: с детьми и без, чтобы полноценно отдохнуть после сезона.

Летом собирались где-то в Испании, на Новый год выезжали в другие страны – например, к Юре Никифорову в Голландию. Дед Мороз, eлки, подарки – дети счастливы были.

– Как Карпин изменился за 30 лет?

– Совсем не изменился. Такой же активный, эмоциональный, как и 30 лет назад. Только тогда он за себя и партнeров переживал, а сейчас – за своих пацанов.

Теперь Валерий Георгиевич ещe и многодетный папа – тем более нужно держать себя в тонусе, некогда расслабляться. И это здорово.

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