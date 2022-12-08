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    Онопко: «Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную»

    Тренер сборной России Виктор Онопко оценил шансы нападающего Артема Дзюбы вернуться в национальную команду.

    – Члены тренерского штаба сборной обычно говорят, что вызван может быть любой. Но давайте объективно – какая вероятность, что Дзюба еще хоть раз в своей карьере попадет в сборную?

    – Маловероятно, что Дзюба еще хоть раз сыграет за сборную. Думаю, Артем это сам понимает. Ему 34 года, и он без клуба.

    – А по Кокорину что?

    – Всей этой плеяде футболистов будет тяжело попасть в сборную. Думаю, они и сами не хотят, потому что все понимают.

    • Дзюба не играет за сборную с июня 2021 года.
    • Он делит с Александром Кержаковым рекорд по голам за национальную команду.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5196

      neim 3 минуты назад

      Ему даже за какой-нибудь клуб РПЛ едва ли сыграть удастся, а тут про сборную.
      Ну не верю я ... )))

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      Рейтинг: +6572

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Скоро оба будут играть за сборную легенд

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