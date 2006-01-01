Онопко: «В футбольном мире к России хорошо относятся. Верю, что мы вернемся»

То, что вернемся - к гадалке можно не ходить. Вопрос, когда?
Виктор Онопко, помощник главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировал отстранение российских команд от международных соревнований.
«Никто не ожидал, что нам не дадут даже сыграть, хоть бы и на нейтральном поле. От нас тут мало что зависело — всe решалось в высоких кабинетах. Не только российский футбол отстранили, но и другие виды спорта.
Руководство РФС не опускает руки, добивается, чтобы сборную допустили до следующих турниров. Мне кажется, признание русского одним из официальных языков ФИФА — это маленький, но положительный сигнал для нас. Футбол должен объединять людей.
Мне кажется, в футбольном мире к России хорошо относятся. Многие играли здесь. Все турниры — ЧМ, Евро, Лига чемпионов — Россия проводила на самом высоком уровне. Я верю, что мы вернeмся. Есть надежда», — сказал Онопко.
- ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от международных турниров.
- РФС подал иски на эти решения.
- Союз направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций.
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