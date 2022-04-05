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    РФС направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций

    Сегодня, 5 апреля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал 10 апелляций от российских федераций на решения международных федераций об отстранении спортсменов, в том числе три от РФС:

    1. РФС против ФИФА, УЕФА, а также футбольных ассоциаций Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты;

    2. РФС против УЕФА, футбольных федераций Греции, Белоруссии, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты, Португалии, Англии, Испании, Ирландии и Франции;

    3. РФС против ФИФА, федераций футбола Польши, Швеции и Чехии;

    «30 марта РФС отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок.

    Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность.

    При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время», — сообщили в РФС.

    • «Спартак» исключили из Лиги Европы.
    • Сборную России не допустили до стыков ЧМ-2022.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.04.2022 19:56
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" 5 апреля 2022, 20:36

      простая формальность...разве что ради того чтоб макнуть их в их же дерьмо под названием "спорт (футбол в частности) вне политики" ....а так ЛЕ и ЧМ нам никто не вернет уже

      1
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Феникс 28 5 апреля 2022, 21:04

      ты не по адресу написал

      1
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Феникс 28 5 апреля 2022, 21:51

      чуть выше тебе ответили за меня

      2
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      ...
      Рейтинг: +12271

      R_a_i_n > "supermax" 5 апреля 2022, 22:22

      Тут дело даже не в результате. Тут просто хочется посмотреть, как они будут изворачиваться. Ведь весь мир увидит, что они нарушают свои же принципы и правила.

      3
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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Феникс 28 5 апреля 2022, 22:37

      Чей-то язык в чьей-то жопе это твои влажные фантазии... Может даже твои суровые реалии... Ты оказался глуповат, пришлось тебе на это указать и пояснить свою позицию... Я тобой поужинал))...Не надо аваций

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > R_a_i_n 5 апреля 2022, 22:40

      Я как раз это и имел в виду... Но думаю, что часть недвуличного мира итак все видит и понимает

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Феникс 28 5 апреля 2022, 23:02

      Смешно, что ты принимаешь свои реалии за чьи-то оправдания... Ты глуповат, как я и сказал

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      Рейтинг: +11283

      "supermax" > Феникс 28 5 апреля 2022, 23:16

      Да как скажешь :D

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