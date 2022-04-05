РФС направил три апелляции в CAS против ФИФА, УЕФА и европейских ассоциаций

Сегодня, 5 апреля, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) зарегистрировал 10 апелляций от российских федераций на решения международных федераций об отстранении спортсменов, в том числе три от РФС:

1. РФС против ФИФА, УЕФА, а также футбольных ассоциаций Польши, Швеции, Чехии, Черногории и Мальты;

2. РФС против УЕФА, футбольных федераций Греции, Белоруссии, Дании, Люксембурга, Австрии, Мальты, Португалии, Англии, Испании, Ирландии и Франции;

3. РФС против ФИФА, федераций футбола Польши, Швеции и Чехии;

«30 марта РФС отозвал один из исков, направленных в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), в связи с тем, что ранее CAS отказал РФС в удовлетворении ходатайства о принятии обеспечительных мер в виде переноса матчей отборочного турнира чемпионата мира на более поздний срок.

Отозванный иск относился только к этим играм и таким образом утратил свою актуальность.

При этом основные требования о допуске сборных команд России к участию во всех международных матчах под эгидой ФИФА и УЕФА, в том числе чемпионатах мира, по-прежнему содержатся в других исках к организациям, рассмотрение которых по существу начнется в CAS в ближайшее время», — сообщили в РФС.